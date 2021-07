Kim Kardashian correspond à Kanye West lors de l’événement de sortie de l’album

Kanye West a chanté son nouvel album Donda hier soir devant un stade bondé de fans, et Kim Kardashian s’est présenté à 100% pour le soutenir, avec sa sœur Khloe Kardashian, son ami proche Jonathan Cheban (alias Foodgod) et ses enfants ainsi que ceux de Kanye.

Kim et Kanye ont semblé coordonner leurs tenues ensemble dans un spectacle d’unité lors de l’événement, avec Kim portant une combinaison rouge et des bottes assorties avec un talon scintillant, et Kanye portant, par People, un habit de neige rouge avec des bottes Yeezy 1020 et un masque .

Selon The Daily Mail, un Kanye ému a apparemment fait référence à son divorce avec Kim sur un morceau intitulé “Love Unconditionally”, disant à plusieurs reprises “Je perds ma famille / Je perds ma famille / Je perds ma famille”. Le morceau aurait également présenté l’audio de la défunte mère de Kanye, Donda, disant “Peu importe ce que vous n’abandonnez jamais votre famille.”

ET! News rapporte que Kim a été informé de Kanye faisant référence à leur séparation sur son album, avec une source disant “Kanye a écrit une chanson sur Kim et leur mariage et Kim a donné son avis à ce sujet. Il était respectueux et lui a donné la tête debout, et ne voulait pas l’aveugler. “

La source ajoute également que Kanye “respecte beaucoup Kim et veut garder l’unité familiale” et que, “Maintenant qu’ils ont eu de l’espace, Kim se sent soulagé qu’ils puissent être cordiaux et passer du temps ensemble pour le bien des enfants. “

L’ancien couple s’est récemment réuni pour emmener leurs enfants faire un voyage au Asian Art Museum de San Francisco, et une source a déclaré à propos de la journée “C’était un régal pour les plus petits et tout le monde a apprécié l’expérience. Ils étaient incroyablement aimables et très reconnaissants. Ils ont passé un très bon moment avec les enfants et tout le monde avait l’air très heureux et de bonne humeur. Les enfants couraient et riaient. »

