Kim Kardashian couvre tout son visage avec une tenue de la tête aux pieds à New York

Kim Kardashian est à nouveau incognito.

La star de 40 ans de L’incroyable famille Kardashian a couvert tout son visage et son corps dans ce qui semblait être une tenue Balenciaga inspirée du bondage lors d’une promenade à New York le samedi 7 septembre. 11. Elle portait un masque facial zippé en cuir noir ouvert uniquement dans le dos pour sa queue de cheval, ainsi qu’un trench-coat, un pantalon, des gants et des bottes à talons assortis.

Kim a partagé des photos d’elle portant la tenue audacieuse sur sa page Instagram, taguant la créatrice de Balenciaga Demna Gvasalia et incluant un emoji de couteau dans un message. Elle et son mari Kanye ouest, dont elle a demandé le divorce en février, a parfois porté des looks similaires au visage et à la tête de la marque ces derniers mois pour promouvoir son nouvel album Donda. Demna a également été le directeur créatif des soirées d’écoute du rappeur pour le disque.

Lors de l’une des fêtes d’août, Kim portait une tenue Balenciaga noire, moulante de la tête aux pieds, qui comprenait un body avec un accessoire semblable à un masque de ski.