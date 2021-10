Kim Kardashian dans le rôle de JLo porte le look ultime pour l’automne

Kim Kardashian dans le rôle de JLo porte le look définitif de l’automne | PA

Il semble que Kim Kardashian continuera à porter des combinaisons pour le reste de la saison, seulement maintenant, elle a ajouté d’autres détails, ainsi que Jennifer Lopez la mondaine portait ce qui pourrait être la tenue parfaite à porter tout au long de cette automne.

Le design que vous nous présentez Kim Kardashian Dans sa nouvelle publication, il pourrait rapidement devenir une tendance, notamment en raison de son aspect pratique et facile à obtenir, il deviendra sûrement le favori de beaucoup.

Tout au long de sa carrière, elle a rencontré des centaines d’imitateurs qui souhaitent avoir un style similaire au sien, étant une célébrité de la mode, cette beauté comme Jennifer Lopez a rapidement tendance à créer et à imposer des tendances.

Pour la sœur cadette de Kourtney Kardashian et fiancée de Travis Barker, donner envie à des millions d’internautes de lui ressembler est quelque chose d’assez simple, étant donné qu’elle compte à ce jour plus de 260 millions de followers.

Un chiffre qui a de nouveau augmenté en quelques semaines seulement, comme il le fait depuis des mois sur Instagram, le nombre écrasant de personnes influencées par ce beau modèle est stratosphérique.

Cela fait trois heures que la femme d’affaires et propriétaire de KKW Beauty Kim Kardashian West a partagé deux nouvelles photos sur son compte, où il porte une combinaison qui complète un peu et contraste avec les tons chauds de l’automne.

C’est une couleur violette en plus de la grenouillère, il a aussi une paire de gants et ses bottines semblent être faites du même matériau, bien qu’il semble être juste une pièce complètement, en plus il porte un manteau épais qui semble être fait d’un plastique léger.

Le design de son long manteau est complètement lisse, les manches recouvrent une partie des doigts de la femme d’affaires, ce qui est sûrement conçu car il lui semble taillé sur mesure.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Sur la première photo, il est accroupi et la lumière que reflète un peu sa combinaison fait que certaines parties de la combinaison paraissent plus sombres que d’autres, la même chose se produit sur la deuxième photo où il est debout.

JLo a également partagé quelques images avec une tenue dans les tons marron, mais aucune aussi audacieuse que la mère du Nord-Ouest, avec ce contraste saisissant de couleurs, il ne fait aucun doute que chacune a son propre style.