Kim Kardashian est dans son « endroit heureux » au milieu des rumeurs de romance avec Pete Davidson (Photos: . / Backgrid)

Kim Kardashian a révélé qu’elle était bel et bien « à sa place heureuse » après avoir semblé confirmer sa relation avec Pete Davidson.

Le moulin à rumeurs a tourné au cours des dernières semaines au milieu des affirmations selon lesquelles la star de L’Incroyable Famille Kardashian, 41 ans, sortait avec le comédien de Saturday Night Live, 28 ans, à la suite de son divorce avec son mari Kanye West.

La spéculation est devenue excessive lorsque la paire a été photographiée se tenant la main à Palm Springs cette semaine, quelques jours après avoir porté des SKIMS PJ assortis.

S’adressant à Instagram, la mère de quatre enfants a ignoré le bavardage alors qu’elle profitait d’un plongeon dans un bain à remous.

Elle a enfilé un bikini noir deux pièces pour la séance photo, posant avec un coucher de soleil derrière, avec la légende : « Mon endroit heureux ».

Cependant, alors que la femme d’affaires n’a fait aucune référence à son nouveau beau dans la mise en ligne, ses abonnés ont rapidement inondé le message de questions sur qui se trouvait exactement derrière la caméra.

Un utilisateur d’Instagram a commenté : « C’est un angle élevé… Pete a-t-il pris ça ? »

Un autre a emboîté le pas, questionnant : « Pete a pris ça ??? »

« Pete a probablement pris la photo, hein ? », a répondu l’un d’eux.

Kim et Pete ont partagé un baiser lors d’un sketch sur SNL (Photo: NBC)

Alors qu’un autre se demandait si la photo avait été prise dans le coin des bois de Pete, ajoutant: « A-t-elle été prise à Staten Island? »

Kim et Pete – ou Kete, si vous voulez – ont fait parler pour la première fois le mois dernier lorsqu’ils ont partagé un baiser sur SNL, lors d’un sketch sur le thème de Disney.

Ils ont ensuite été aperçus en train de se tenir la main sur des montagnes russes lors des célébrations d’Halloween, avec un initié sautant pour confirmer qu’il s’agissait d’un objet.

Plus : Showbiz



« Ils sont vraiment heureux et voient où ça va », a déclaré la source à E! Nouvelles. « Pete lui a dit qu’il ne voulait voir personne d’autre. Elle dit à certaines personnes qu’elles ne sont pas très sérieuses mais elle ne voit personne d’autre…

«Elle essaie de ne pas en faire toute une histoire, mais elle est super avec lui.

« Kim est amoureux de lui et c’est très excitant pour elle. »

