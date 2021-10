Kim Kardashian déchirée par la soeur de Nicole Brown Simpson pour OJ Joke

Kim Kardashianest au milieu de certains JO Simpson et Nicole Brun drame familial … et tout cela à cause de ce que la sœur de Nicole considère comme une blague « déplaisante » dans le monologue « SNL » de Kim.

Tanya Marron, sœur de la défunte ex-femme de Simpson, a déclaré à TMZ… Les cracks de JO de Kim étaient de « mauvais goût » et la mort de Nicole ne devrait pas être décrite comme une blague.

Comme vous le savez, Kim hébergé ‘SNL’ et son monologue comportaient quelques blagues de JO… menant avec une ligne sur son père, Robert, l’un des avocats de la défense d’OJ, lui présentant sa première personne noire. Elle a invité le public à prendre un « coup de poignard dans le noir » qui c’est – faisant référence à la manière horrible dont Nicole et Ron Goldman ont été tués.

Tanya dit que les blagues étaient « au-delà de l’inconvenance et de l’insensibilité » et elle se demande à quel point les Kardashian se souciaient réellement de Nicole.

Le fait est Kris Jenner était l’un des amis proches de Nicole, mais la façon dont Tanya le voit … Kim aurait dû repousser ou refuser de faire les blagues, en supposant que les écrivains de « SNL » aient trouvé le morceau.

Tanya elle-même l’a fait – elle dit qu’elle a déjà fait irruption dans une apparition prévue dans « The Meredith Vieira Show » lorsqu’on lui a dit, au dernier moment, que les jurés du procès pour meurtre seraient également dans l’émission.

Elle souhaite que Kim ait une réaction similaire aux lignes «SNL».

Comme si les blagues elles-mêmes n’étaient pas assez bouleversantes… Tanya ajoute que c’était choquant de voir et d’entendre le public éclater de rire devant le matériel du JO.