Kim Kardashian demande la résiliation immédiate du mariage de Kanye West

Kim dit que Ye n’a pas répondu à « plusieurs » demandes de résiliation du mariage (Photo: . via .)

Kim Kardashian a demandé que son mariage avec le rappeur Kanye West soit immédiatement résilié, après avoir initialement demandé le divorce en février.

Selon le magnat, aucune réconciliation avec le rappeur n’aura « de valeur pour le moment », car elle a également allégué que West n’avait pas répondu à « plusieurs » demandes de résiliation du mariage.

La star de télé-réalité, 41 ans, a déclaré que des différences irréconciliables « continuent d’exister » entre le couple, qui s’est marié en 2014 et partage quatre enfants.

Dans des documents juridiques, Kardashian a déclaré qu’il n’y aurait « aucun préjudice » pour West si le mariage était dissous et que les deux parties méritaient « l’opportunité de construire une nouvelle vie ».

Cela survient quelques jours seulement après que West a changé les paroles de sa célèbre chanson Runaway pour encourager « spécifiquement Kimblerly » à « revenir en courant » vers lui « tout de suite ».

Kardashian a déclaré: «Je soumets cette déclaration à l’appui de ma demande d’ordonnance de bifurcation et de résiliation du statut de mon mariage avec l’intimé, Kanye West.

Le magnat dit qu’aucune réconciliation n’a de valeur (Photo : David Livingston/.)

«Des différences irréconciliables ont existé et continuent d’exister entre (West) et moi, qui ont irrémédiablement rompu notre mariage.

« Aucun effort de conseil ou de réconciliation n’aura de valeur pour le moment.

« Il n’y aura aucun préjudice pour (West) si notre mariage est immédiatement dissous, d’autant plus que tout au long de notre mariage, nous avons adhéré aux termes de notre accord prénuptial et maintenu le caractère de propriété séparée de nos actifs. »

Elle a poursuivi: «J’ai tenté de régler notre dissolution avec (West) depuis que j’ai demandé le divorce en février 2021.

«J’ai demandé à plusieurs reprises que (West) accepte de bifurquer et de mettre fin à notre état matrimonial.

« (West) n’a pas répondu à ma demande.

« (West) et moi méritons tous les deux la possibilité de construire une nouvelle vie. Par conséquent, je demande que ma demande de bifurcation et de résiliation de notre état civil soit acceptée.

La demande a été soumise à la Cour supérieure de Los Angeles le 21 novembre.

Cela vient malgré West, qui a légalement changé son nom en Ye, appelant à plusieurs reprises Kardashian à réconcilier leurs différences.

Lors d’une représentation de son morceau Runaway au Free Larry Hoover Benefit Concert à Los Angeles la semaine dernière, le rappeur a répété les paroles « J’ai besoin que tu me reviennes en courant » et a ajouté « plus précisément, Kimberly ».

Il s’est également adressé auparavant à la star de télé-réalité dans une longue prière de Thanksgiving partagée sur Instagram, dans laquelle il décrit passer chaque jour à penser « comment je reconstitue ma famille ».



