Kim Kardashian dépose le dossier pour devenir légalement célibataire après le divorce de Kanye

Kim Kardashian veut aller de l’avant avec sa vie de femme légalement célibataire, et vient de déposer des documents pour le faire dans son divorce avec vous … TMZ a appris.

Kim a déposé des documents juridiques vendredi … qui, s’ils sont approuvés par un juge, la rendront officiellement célibataire. Elle demande essentiellement au juge de séparer les questions de garde d’enfants et de propriété de l’état matrimonial. Kim demande également que son nom de jeune fille soit restauré… alias, laisse tomber le « West ».

C’est intéressant… L’avocate de Kim est la reine du disso Laura Wasser, qui a souvent fait des démarches similaires avec d’autres clients célèbres, y compris Dr. Dre et Kelly Clarkson — séparer l’état matrimonial des autres problèmes. Cela permet aux gens de continuer leur vie… en réglant d’autres problèmes pour un autre jour.

Ce qui est particulièrement intéressant… quelques heures seulement avant que Kim ne demande un changement d’état civil, Ye est monté sur scène au LA Memorial Coliseum, et comme il a chanté « Runaway » il a improvisé sur la voix à la fin de la chanson pour dire: « Reviens vers moi … plus précisément, Kimberly. »

Kim a assisté au spectacle, amenant les enfants du couple Nord et Saint pour regarder papa faire son truc et donner un peu de soutien à la famille.

TMZ a cassé l’histoire, Kim a déjà fait un grand pas pour comprendre le côté propriété des choses – acheter Kanye hors de leur Domaine des collines cachées pour 23 millions de dollars. Mais, il y a encore d’autres problèmes de propriété qui sont en suspens. On nous dit qu’il n’y aura pas de différend sur la garde … ils obtiendront la garde partagée et se sont engagés à coparentalité.

Une chose est sûre, divorce ou pas… Kim et Kanye sont, pour la plupart, restés unis en ce qui concerne leurs enfants et leur soutien émotionnel. Il y a quelques jours à peine, ils ont assisté à un ami proche Les funérailles de Virgil Abloh ensemble.

Ce n’était pas non plus la première fois que nous voyions Ye jouer une pièce publique pour son ex-femme. Le jour de Thanksgiving, il a sorti un vidéo de 5 minutes avouant ses problèmes avec l’alcool et les moments où il a embarrassé Kim … y compris le port d’un chapeau MAGA.

Kanye a maintenu que Kim était « encore » sa femme dans des interviews récentes, mais ce document changerait cela… et en ferait des entités juridiquement distinctes.