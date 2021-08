Kim Kardashian détaille l’expérience «sauvage» de sa visite à Kourtney au collège

Kim Kardashian partage comment son expérience universitaire avec sa sœur Kourtney Kardashian a façonné sa vie d’une manière à laquelle elle ne s’attendait pas. L’alun de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, a partagé une photo de retour avec sa grande sœur, 42 ans, sur Instagram mercredi, partageant que visiter l’Université de l’Arizona pendant que Kourtney y allait l’avait éloignée de l’alcool et de la fête à un jeune âge.

« Bébé des années d’université !!! » Kim a sous-titré la photo, qui montrait les sœurs vêtues de hauts tubes noirs assortis. “À elle seule, l’Université de l’Arizona m’a empêché de devenir une fêtarde sauvage. Je me souviens avoir rendu visite à Kourt sur le campus et avoir été son chauffeur désigné. Je détestais tellement toutes les fêtes sauvages que je suis resté à la maison et je n’ai jamais voulu boire ou faire la fête JAMAIS… alors merci U of A. Je n’ai jamais été étudiant là-bas, mais vous avez façonné ma vie plus que vous ne le pensez. “

Kim n’était pas la seule à rendre visite à sa sœur pendant ce voyage, avec sa sœur Khloé Kardashian, 37 ans, sonnant avec le rappel, “J’étais là aussi ce soir-là b—.” L’expérience de Kourtney à l’Université de l’Arizona est survenue après que la fondatrice de Poosh a commencé ses études secondaires à la Southern Methodist University de Dallas, au Texas, avant de déménager dans l’ouest, où elle a obtenu une majeure en arts du théâtre et une mineure en espagnol. Kourt avait précédemment admis à Us Weekly qu’elle “avait échoué à deux cours à l’université parce que [she] était trop nerveuse pour faire des discours », et alors qu’elle a d’abord postulé à la faculté de droit, a finalement décidé de ne pas y aller.

Kim, quant à elle, a brièvement fréquenté le Pierce College de Los Angeles mais n’a jamais obtenu son diplôme, et Khloé a fréquenté le Marymount High School comme ses sœurs, mais seulement pendant une courte période. Après que Kim et Kourtney aient quitté Marymount après la neuvième année de Khloé, la co-fondatrice de Good American a déclaré dans un essai sur son application personnelle qu’elle “se débattait très fort à l’école” parce qu’elle avait l’impression de n’avoir “personne avec qui être”. En forgeant la signature de ses parents pour s’inscrire à l’Académie d’Alexandrie, le père Robert Kardashian était “livide”, mais pensait que tous les efforts qu’elle avait déployés pour être acceptée signifiaient quelque chose.

“L’Académie d’Alexandrie n’est pas à la maison, vous allez dans une école et il y a des tuteurs qui vous accordent une attention individuelle. J’en avais besoin”, a-t-elle poursuivi. “Je ne connaissais vraiment personne là-bas. Je savais que l’université n’était pas pour moi et j’ai obtenu mon diplôme d’Alexandrie avec mention, ce que je n’aurais jamais fait dans une école traditionnelle.”