Kim Kardashian dévoile les cadeaux de Noël Lux que Kris Jenner a offerts aux enfants

Le Père Noël travaille dur, mais Kris Jenner travaille plus dur.

La maman autoproclamée a donné du fil à retordre au Père Noël avec ses cadeaux pour les enfants Kourtney kardashian, Kim Kardashian, Khloe kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Rob kardashian. Selon la récente histoire Instagram de Kim, Kris a tout mis en œuvre et leur a acheté des voiturettes de golf Moke.

« Oh mon dieu! Regardez nos cadeaux de Noël de ma mère », a déclaré le gourou Skims dans une vidéo des voiturettes de golf de luxe. « Comment cool ! »

Kim a montré un aperçu d’une voiture blanche avec un crâne dessus, en disant: « Ce doit être Kourtney et Travis, c’est sûr. »

Quant à elle et Khloe, elles ont eu d’adorables manèges roses, tandis que leurs autres frères et sœurs ont reçu des voitures bleu bébé, jaune et orange.

Selon le site Web de Moke America, une voiturette de golf eMoke standard coûte 20 795 $, avec des jantes personnalisées à partir de 495 $. Changer les sièges d’origine pour des blancs et ajouter des bancs, comme le montre la vidéo de Kim, vous rapportera 1 595 $ de plus.