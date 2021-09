Kim Kardashian dévoile son mystérieux look au gala du Met pendant la course CVS

Kim Kardashian a canalisé son désormais tristement célèbre style Met Gala alors qu’elle sortait pour faire des courses et nous avons les reçus (peut-être extrêmement longs).

Plus tôt cette semaine, la fondatrice de SKIMS a été déposée sur le parking d’un mini centre commercial de la vallée de San Fernando à Los Angeles, où elle a visité une pharmacie CVS. Kim portait un haut noir à col en V plongeant et moulant et un pantalon assorti, des gants et des bottes pointues. Elle a également coiffé ses cheveux en une queue de cheval élégante et des lunettes de soleil, mais a laissé le reste de son visage découvert alors qu’elle se dirigeait vers le magasin.

Accompagnée d’une autre femme, Kim a passé environ 20 minutes à l’intérieur de la pharmacie, où elle a été vue en train de mettre un masque dans son chariot, a déclaré un témoin à E! Nouvelles. Ils ont ensuite été photographiés sortant du magasin. Ni l’un ni l’autre ne portait de sac à provisions.

Kim a posté des photos d’elle lors de sa sortie sur Instagram, écrivant de manière cryptique : “L’univers peut vous donner tous les signes dont vous avez besoin, mais vous voyez ce que vous voulez voir quand vous êtes prêt à le voir.”

Deux jours plus tôt, Kim avait choqué les téléspectateurs et stimulé les mèmes avec une tenue Balenciaga noire couvrant le visage et couvrant le visage lors du Met Gala 2021 à New York.