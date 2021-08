Kim Kardashian diffuse “Pulp Fiction” en costume noir complet lors de la dernière soirée d’écoute de Kanye West

Kim Kardashian a fait sensation jeudi soir lorsqu’elle a assisté à la soirée d’écoute du deuxième album de son ex-mari Kanye West au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Kardashian portait une tenue Balenciaga inspirée du bondage noir de la tête aux pieds, avec des cuissardes, un pantalon moulant, un haut à manches longues et un masque facial qui couvrait toute sa tête. West portait une tenue Balenciaga plus simple mais toujours coordonnée, avec un masque complet, tout en ajoutant un gilet pare-balles arborant Donda, le nom de son prochain album.

Kardashian a également amené les quatre enfants du couple – les filles North, 8 ans, et Chicago, 3 ans, et les fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans – à l’événement dans des tenues noires assorties. Kardashian a partagé des photos et des vidéos de l’événement sur son compte Instagram. Jeudi était le deuxième événement d’écoute de l’album, qui porte le nom de la défunte mère de West, Donda West, décédée des suites d’une chirurgie plastique en 2007 à l’âge de 58 ans. Le disque est le premier de West depuis l’album gospel de 2019 Jesus Is King.

Entre les deux soirées d’écoute, West a vécu au stade Mercedes-Benz pour se concentrer sur la finition de l’album. West a même confirmé les informations en partageant une photo de la pièce nue qu’il utilisait comme chambre. West a également diffusé en direct depuis la salle. Des sources ont déclaré que The Blast West avait payé 150 000 $ par jour pour y vivre.

Kardashian a demandé le divorce en février après des mois de rumeurs selon lesquelles leur relation était en difficulté. Une chanson sur Donda aurait fait référence au divorce. Une piste aurait présenté West à plusieurs reprises en disant: “Je perds ma famille, je perds ma famille”, rapporte BuzzFeed News. Une autre chanson comprenait un enregistrement de la défunte mère de West, Donda, disant: “Peu importe quoi, vous n’abandonnez jamais votre famille.”

Leur divorce a été un sujet majeur lors de la finale de la série L’incroyable famille Kardashian en juin. Au cours de leur mariage, ils ont partagé leur temps entre la Californie et le ranch de West dans le Wyoming. Au début, Kardashian était d’accord avec cet arrangement, mais quand elle a eu 40 ans, elle a réalisé qu’elle ne voulait pas vivre dans un état différent avec son mari. “Non, je ne veux pas d’un mari qui vit dans un état complètement différent. Je me suis dit : ‘C’est à ce moment-là qu’on s’entend le mieux’, mais c’est triste pour moi. Et ce n’est pas ce que je veux”, a-t-elle déclaré. mentionné.

Avant la soirée d’écoute, une source a déclaré à PEOPLE que West “acceptait” que Kardashian demande le divorce. “Il veut le meilleur pour ses enfants”, a expliqué la source. “Il garde les choses amicales avec Kim pour que les enfants soient heureux. Ils ont passé du temps ensemble en famille.”