Route longue et sinueuse! Kim Kardashian réfléchi sur 20 saisons de L’incroyable famille Kardashian, révélant comment elle a évolué de la saison 1 à maintenant.

« Je regarde en arrière et je pense, oh, mon Dieu, il y a tellement de choses embarrassantes à la télévision pour le monde à voir », a déclaré Kardashian, 40 ans, le lundi 15 mars, épisode de Bonjour Vogue. «Mais je suis tellement reconnaissant pour cette évolution, car j’ai tellement appris.»

Kardashian a annoncé en septembre 2020 que sa famille passait sur le E! la série se terminerait en 2021 avec sa 20e saison. Bien que la décision ait été difficile, le fondateur de Skims a expliqué lundi à quel point toute la famille était ravie d’avoir duré si longtemps.

«Je suis heureux que nous ayons pu être sur [air] depuis si longtemps, et pour que les gens voient ça [evolution], » elle a dit Vogue donateur Jonathan Van Meter. «Nous ne nous attendions pas vraiment à ce que cela dure aussi longtemps. Nous nous amusions juste. Je pense que nous sommes tous si heureux d’avoir atteint 20 saisons et vraiment tellement excités.

La mère de quatre enfants, qui partage North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psaume, 22 mois, avec son ex-mari, Kanye West, a noté que filmer leur vie pendant si longtemps était en fait une bénédiction.

«Avoir tous ces souvenirs et vidéos personnelles pendant près de 15 ans… C’est incroyable», a-t-elle déclaré. «J’ai grandi avec tellement de vidéos personnelles, parce que c’est tout ce que mon père a fait. C’est donc en quelque sorte un continuum de cela.

Le fondateur de KKW Beauty a révélé qu’il y a une partie de la reprise de l’émission depuis le début qui l’a surprise ainsi que ses frères et sœurs… comment leurs voix ont changé.

«C’est le plus grand mystère pour moi et mes sœurs», a-t-elle expliqué. «Nous sommes époustouflés – c’est ce qui nous a absolument époustouflés. Nous n’avons aucune idée de ce qui est arrivé à nos voix. Nous avons des voix complètement différentes.

Kardashian a également admis que bien que débrancher la série n’ait pas été facile en raison du caractère «sentimental» de la famille, la proximité avec leur équipage est ce qui fait le plus mal à s’éloigner.

«Nous aimons tous vraiment faire cela et nous aimons tellement notre équipage que c’était une décision énorme pour nous tous. C’était une décision émouvante », a-t-elle déclaré. «Je pense que ma période la plus émouvante a été celle où nous avons dit à notre équipe [we weren’t returning]. J’étais tellement épuisé pendant littéralement une semaine entière après cela. Notre équipage est une famille pour nous.

Le natif de Californie a ajouté: «J’étais très ému quand ma fille audio m’a donné mon micro. C’était mon micro pendant les 10 premières saisons. C’est juste vraiment spécial.

L’incroyable famille Kardashian les premières de la dernière saison sur E! Jeudi 18 mars à 20 h HE.

