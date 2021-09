Kim Kardashian dit que son père Robert est son “guide” 18 ans après sa mort

L’amour vit.

En commémoration du 18e anniversaire de son père Robert Kardashian Sr.passe, Kim Kardashian a partagé quelques retours touchants du défunt avocat à Instagram Stories. “Il y a 18 ans, c’était le pire jour de ma vie”, a commenté Kim en légende d’un retour en noir et blanc d’elle-même aux côtés de son père le 10 septembre. 30. “Mais, je sais que tu vois et guide. L’amour ne meurt jamais. Je t’aime papa.”

L’avocat puissant, qui est devenu un nom familier au cours de la JO Simpson essai, est décédé d’un cancer de l’œsophage le 11 septembre. 30 juin 2003 à l’âge de 59 ans.

En plus de la photo en noir et blanc, Kim a également partagé un souvenir d’elle-même et de son père avec son épouse de l’époque et la mère de Kim, Kris Jenner, avec des soeurs Kourtney kardashian et Khloe kardashian. Avant que Robert et Kris ne se séparent en 1991 après 13 ans de mariage, en plus des filles, les deux ont également eu leur plus jeune, Robert Kardashian, Jr.