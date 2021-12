Kim Kardashian dit qu’elle ne peut pas se réconcilier avec Kanye après un divorce

Kim Kardashian l’a clairement indiqué dans de nouveaux documents juridiques … il n’y a aucun moyen de réparer son mariage avec Kanye.

TMZ a cassé l’histoire … Kim a déposé des documents vendredi dernier pour rétablir son état civil selectionner, laissant les problèmes de règlement de propriété et de garde pour un autre jour dans le futur.

Nous venons de recevoir des documents justificatifs que Kim a déposés … dans sa déclaration, elle dit: « Aucun effort de conseil ou de réconciliation n’aura de valeur pour le moment. »

Kim dit également : « Des différences irréconciliables ont existé et continuent d’exister entre [Kanye] et moi, qui ont causé la rupture irrémédiable de notre mariage. »

Kim poursuit en disant… qu’elle veut mettre fin au mariage depuis un moment, mais Kanye ne l’a pas voulu. Elle dit : « J’ai essayé de régler notre dissolution avec [Kanye] depuis que j’ai demandé le divorce en février 2021. » Elle ajoute : « J’ai demandé à plusieurs reprises que [Kanye] accepter de bifurquer et de mettre fin à notre état civil. [He] n’a pas répondu à ma demande. »

Et puis elle dit ceci… »[Kanye] et je mérite tous les deux l’opportunité de construire de nouvelles vies. Par conséquent, je demande que ma demande de bifurcation et de résiliation de notre état matrimonial soit acceptée. »

Cette piste avec ce que nous avons rapporté … Kanye a fait une presse complète pour se réconcilier avec Kim, la chantant même devant 70 000 fans au LA Memorial Coliseum la semaine dernière, et Kim était là avec les enfants. Elle a beaucoup soutenu Kanye – surtout en tant que parent de leurs 4 enfants – mais elle en a clairement fini avec le mariage.

Les deux ont vraiment démontré qu’ils peuvent coparentalité sans problème, en coordonnant les enfants et leurs horaires pour travailler ensemble. Kanye a toujours un bas de Noël accroché à la maison aussi.

Le juge n’a pas encore statué sur la demande de Kim, bien qu’il soit presque certain qu’elle sera accordée.