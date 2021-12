Kim Kardashian dit qu’il n’y a « aucune possibilité » de sauver le mariage avec vous

Kim Kardashian est prêt à avancer pour de bon.

Dans de nouveaux documents judiciaires obtenus par E! News, l’avocat de l’ancien de L’Incroyable Famille Kardashian déclare que Kim « n’a aucune envie de se réconcilier » avec Kanye « Ye » West, qui a déclaré publiquement qu’il voulait réparer leur relation.

« Des différences irréconciliables ont conduit à la rupture irrémédiable du mariage, et il n’y a aucune possibilité de sauver le mariage par des conseils ou d’autres moyens », indiquent les documents. « Le maintien de l’état matrimonial technique entre [Kim] et [Ye] ne sert à rien et il n’y a aucune raison de maintenir la relation juridique. »

Selon les documents, Kim demande au tribunal de la déclarer légalement célibataire parce que Ye et ses avocats n’ont « pas réagi » à ses tentatives de « faire avancer cette affaire vers une résolution rapide et à l’amiable ».

La pétition indique que Kim acceptera « toutes les conditions » que le tribunal souhaite imposer pour divorcer de Ye. ET! News a contacté l’avocat de Ye pour commentaires.