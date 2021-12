Kim Kardashian donne un aperçu approfondi de l’état de son mariage avec Kanye West dans les documents de divorce

Kim Kardashian est prête à quitter son mariage « irrémédiablement brisé » avec Kanye West. Dans des documents judiciaires obtenus lundi par Entertainment Tonight, la star de L’incroyable famille Kardashian a clairement déclaré qu’il n’y avait aucun espoir de réconciliation avec son ex-mari, malgré ses appels publics pour qu’elle revienne avec lui.

Après avoir déposé une demande pour être déclarée légalement célibataire la semaine dernière à la suite de sa demande initiale de divorce en février, de nouveaux documents de Kardashian ont souligné son désir de « bifurquer la question de l’état matrimonial des questions restantes à entendre dans cette affaire, et de mettre fin à l’accord matrimonial des parties. statut. » Kardashian avait précédemment demandé la garde légale et physique conjointe des quatre enfants qu’elle partage avec le rappeur – North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans – et demande maintenant que la garde des enfants et la division des actifs soient traitées séparément de l’état matrimonial légal.

Une date d’audience pour leur audience de divorce est fixée au 22 mars, mais Kardashian a demandé aux tribunaux d’accorder un « procès anticipé et séparé sur la question de la dissolution du statut du mariage » en dehors des autres questions. « Le mariage des parties est irrémédiablement rompu. [Kim Kardashian] ne veut plus se marier avec [Kanye West] », déclarent les documents. « … Il ne fait aucun doute que le mariage des parties n’est plus viable. »

Le fondateur de SKIMS n’a « aucun désir de se réconcilier » avec West, car « des différences irréconciliables ont conduit à la rupture irrémédiable du mariage, et il n’y a aucune possibilité de sauver le mariage par des conseils ou d’autres moyens », selon le dossier. « Le maintien de l’état matrimonial technique entre [Kardashian] et [West] ne sert à rien et il n’y a aucune raison de maintenir la relation juridique. »

Dans la déclaration, Kardashian a déclaré qu’elle avait tenté de régler la dissolution avec son ex-mari depuis sa demande de divorce en février, mais qu’il n’avait pas répondu à ses demandes. La star de télé-réalité a conclu qu’elle et West « méritent l’opportunité de construire une nouvelle vie ».

La semaine dernière, West a publiquement supplié Kardashian de « revenir en courant » vers lui alors qu’il changeait les paroles de sa chanson « Runaway » lors d’un concert à LA. « J’ai besoin que tu reviennes vers moi, plus précisément, Kimberly », a-t-il chanté quelques semaines seulement après avoir déclaré publiquement pour la première fois son désir de réparer son mariage.