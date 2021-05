Kim Kardashian éblouit en bikini à 40 ans – Photo

. Kim Kardashian.

À 40 ans, Kim Kardashian a provoqué une cataracte de commentaires avec une publication choquante sur son compte Instagram officiel, où elle portait sa silhouette sculpturale avec un bikini sensuel tout en faisant de l’exercice.

Kim, l’aînée des sœurs du clan Kardashian-Jenner, a posé pour la caméra avec un petit bikini noir attaché sur les côtés, exposant son abdomen, et une longue perruque blonde argentée.

Au moment d’écrire ces lignes, le message populaire de Kim Kardashian a recueilli plus de 4,5 millions de «j’aime» et des milliers de commentaires.

Parmi les réactions les plus marquantes figure le commentaire de Khloé Kardashian, la sœur de Kim.

«Ok, maintenant tu ne fais que jouer avec mes émotions», a écrit Khloé, 36 ans, dans le post suggestif de sa sœur aînée.

Kim Kardashian partage souvent des photos sur son Instagram montrant son corps tonique. Sans aller plus loin, elle a mis en ligne il y a trois jours deux images qui la montrent avec un minuscule bikini doré sous le message: «Ne voyagez pas».

Kim Kardashian nie l’achat d’une ancienne statue romaine que les responsables pensent avoir été “ passée en contrebande ” d’Italie

Ce jeudi, Kim Kardashian a démenti avoir été impliqué dans l’achat d’une statue romaine qui, selon des responsables italiens, aurait été “passée en contrebande” aux Etats-Unis.

Bien que PEOPLE rapporte que le propriétaire de KKW Beauty n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette accusation déroutante, un porte-parole de Kim Kardashian s’est entretenu avec NBC News et a nié que le magnat soit lié à ce fait.

Kim Kardashian nie avoir acheté une ancienne statue romaine que les fonctionnaires croient avoir été “ introduite en contrebande ” hors d’Italie https://t.co/0ogFKVJrFp – Personnes (@people) 6 mai 2021

“Il n’a jamais acheté cette pièce et c’est la première fois qu’il découvre son existence”, a déclaré la source consultée par le média susmentionné.

“Nous pensons qu’elle aurait pu être achetée sous son nom sans autorisation et comme elle n’a jamais été reçue, elle n’était pas au courant de la transaction”, a ajouté le porte-parole.

Et il a complété: “Nous encourageons une enquête et espérons qu’elle sera restituée aux propriétaires légitimes.”

Selon des documents judiciaires obtenus par PEOPLE, la statue identifiée comme “Myron Samian Athena Fragment – Calcestone – 1st-2nd century AD” a été saisie dans le port de Los Angeles en juin 2016, après qu’un agent des douanes et de la protection des frontières ait signalé une cargaison de ” biens culturels éventuellement protégés de l’Italie »à la Sécurité intérieure.

Kim Kardashian montre sa solidarité avec le peuple colombien avec une action sur Twitter

En raison de la crise sociale et institutionnelle que traverse actuellement la Colombie, Kim Kardashian a fait écho à la situation complexe dans ce pays sud-américain et a retweeté une publication qui rend compte de ce qui se passe réellement dans les plantations de café.

Kim a partagé le tweet de Felipe Muñoz Paniagua, un communicateur audiovisuel qui a utilisé des plaques en anglais pour décrire la triste réalité que vit la Colombie à cette époque.

Le mannequin Kendall Jenner, la demi-sœur de Kim, a également rejoint la campagne contre la répression en Colombie, partageant sur Instagram Stories un message des acteurs Mateo Arias et de son frère Moisés, qui à travers une vidéo ont montré leur soutien à leurs compatriotes.

«Nous vous portons en Colombie dans notre sang et la situation que traverse notre peuple nous fait profondément souffrir. Des colombiens beaux, travailleurs et honnêtes, nous sommes avec vous et nous voulons vous faire un câlin », ont déclaré les acteurs dans la vidéo partagée par Jenner.

