Kim Kardashian écoutait WHERE sur LMAO muet ! Ouais… Comme le reste du monde. La star de télé-réalité a été très occupée ces derniers temps à promouvoir le nouvel album de son futur (?) ex-mari Kanye West, assistant à des soirées de disques en emmenant tous ses enfants avec elle.

Les Kardashian se sont même présentées habillées en mariée fantôme lors de la représentation de la semaine dernière, où Marilyn Manson et DaBaby ont également fait des apparitions. Il a été rapporté que KimYe s’était réconcilié et que le divorce n’allait plus, mais ensuite People est sorti pour le nier car des “sources” ont assuré qu’ils avaient amélioré leur relation, mais n’avaient pas encore annulé le divorce.

Mais ils disent qu’avec TOUT ce que Kim a fait pour promouvoir et aider son bébé papa à vendre son nouvel album, il y a quelque chose qu’elle ne fait pas : écouter le disco freak. IL POSSÈDE! Kim a partagé quelques captures d’écran de ce qu’elle “écoutait” – des chansons de l’album de Kanye, WHERE, et le volume était à zéro, MUTE !

Bahahahahahahaha, et c’est que d’après ce qu’ils disent sur CB, Kim Kardashian elle-même est venue dire : “Je soutiens Kanye mais je ne vais pas écouter cette catastrophe.” Kim a dit “vous ne pouvez pas me payer pour vraiment écouter Donda”. Pagesix a rapporté que Kim avait effacé les captures d’écran des chansons en sourdine parce que, de toute évidence, elle avait été trollée à mort et en avait créé de nouvelles avec le volume actif. MDR! Alors, il n’y a pas d’excuses, d’accord ? Elle n’écoutait rien.

Pourquoi Kim poste ces photos en écoutant l’album de Kanye en sourdine pic.twitter.com/IpjAeAkLAb – Magazine XXL (@XXL) 30 août 2021

Kim publie ses histoires en streaming O les pistes et le volume est muet 😭😭😭 pic.twitter.com/qN4uI2wwab – alex (@ taysfolklore27) 29 août 2021

