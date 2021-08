Kim Kardashian en petite amie à la soirée DONDA de Kanye West. Le rappeur a également présenté Marilyn Manson et DaBaby, ainsi que sa maison d’enfance sur scène.

Eh bien, si tout cela vous semble super WTF, c’est parce que… C’EST ! Selon le rapport que j’ai apporté de DListed, lors de l’une des prochaines soirées d’album de Ye (si le juge approuve) à venir, il a été révélé que Kanye et Jay Z se sont réconciliés, Jay a contribué un vers à la chanson “Jail” où parle de West’s bouffonneries politiques farfelues ces dernières années. Cependant, cette fois, il a ouvert avec la même chanson, mais avec un grand changement, au lieu d’être Jay Z chantant cette partie, il l’a changé pour DaBaby – qui a publié le mois dernier un certain nombre d’insultes homophobes et a été durement critiqué. , congédié et puis s’est excusé.

KANYE WEST & DABABY – PRISON #DONDA pic.twitter.com/MwAtG2y2eK -Dave (@davesaitama) 27 août 2021

Les fans ont exprimé leur mécontentement et leur déception face au passage de Jay Z à DaBaby. Mais en plus, Kanye West a également fait venir une autre invitée, nulle autre que Marilyn Manson – qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour violences conjugales présumées – et n’a rien à voir avec son album. Waouh ! Qui a dit que vous vouliez attirer l’attention ?

Kanye West et Marilyn Manson, meilleurs potes #DONDA @StoolBackstage pic.twitter.com/dmnwvxe8Cg – Barstool Sports (@barstoolsports) 27 août 2021

Bien sûr, en parlant de… REGARDEZ-MOI ! TMZ a rapporté que Kim Kardashian est apparue sur scène habillée en mariage par Balenciaga, pour clôturer le spectacle avec la chanson “No Child Left Behind”. Des sources assurent pour leur âme que le couple ne s’est pas réconcilié, ils n’ont uni leurs forces que pour ce qu’ils aiment le plus… $$$$$$$… attirer l’attention.

Est-ce Kim Kardashian ? # O pic.twitter.com/UTieCt1QpZ – Musique complexe (@ComplexMusic) 27 août 2021

Avant cela, Kanye (probablement un cascadeur) s’est immolé sur scène… Alors, KANYE EST EN FEU…

Kanye West en feu 😧.#DONDApic.twitter.com/AJ9n1dV8HN – UnkulObi 1 du Japon🇯🇵 (@Unkul_Obi) 27 août 2021

Ainsi, Kim Kardashian en robe de mariée à la soirée DONDA de Kanye West. Tout dans ce spectacle…

Cirque…

