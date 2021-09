in

Kim Kardashian encouragera SNL et Debra Messing demande pourquoi ? Ce mercredi, il est devenu connu que Kim Kardashian animera SNL et le protagoniste de Will & Grace, Debra Messing demande pourquoi ? MDR!

Saturday Night Live a annoncé les quatre premiers hôtes de sa 47e saison, dont le comédien nominé aux Golden Globes Owen Wilson et l’acteur oscarisé Rami Malek et la star de télé-réalité, propriétaire de SKIMS et quasi-avocate, Kim Kardashian. Comme vous le savez, il est très courant que l’animateur de cette émission soit un acteur ou un artiste, quelqu’un d’important qui a quelque chose à promouvoir, cela pourrait être un nouveau film ou une émission, mais les gens se sont demandés… comme, Kim Kardashian ? Parmi ces personnes se trouvait Debra Messing.

Pourquoi Kim Kardashian ? Je veux dire, je sais qu’elle est une icône culturelle, mais SNL a des hôtes, généralement, qui sont des artistes qui sont là pour promouvoir un film, une émission de télévision ou le lancement d’un album. Est-ce que j’ai raté quelque chose ? https://t.co/WYrobkv8Fi – Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) 22 septembre 2021

Debra a demandé : « Pourquoi Kim Kardashian ? Je veux dire, je sais qu’elle est une icône culturelle, mais SNL a des hôtes, en général, qui sont des artistes qui vont promouvoir un film, une émission de télévision ou une sortie de disque. Est-ce que j’ai raté quelque chose ?

Debra a qualifié Kim Kardashian d’icône culturelle. J’ai imaginé Beyonce appeler ses avocats parce qu’il n’y a qu’une seule icône culturelle, d’accord ? Eh bien, ils disent que Debra a oublié que certains publicistes célèbres ont utilisé l’émission pour promouvoir leurs clients, lisez Elon Musk et Donald Trump. Mais la question de Debra est valable, mais elle ne semble pas savoir que Kim Kardashian a exprimé un caniche dans le film d’animation. Pat’ Patrouille : Le FilmDonc techniquement, Kim K est maintenant actrice. Il fera sûrement très bien les sketchs de Saturday Night Live, 20 saisons dans son émission de télé-réalité est toute une expérience.

Peu importe! Kim Kardashian encouragera SNL et Debra Messing demande pourquoi ?