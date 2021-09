Kim Kardashian enfile un masque et une tenue en cuir de la tête aux pieds pour NYFW

Kim Kardashian avait l’air d’enfer pour le cuir ce week-end – et ce n’est pas une exagération … elle était complètement recouverte de tissu de la tête aux pieds (accent sur le premier).

La sœur Kardashian du milieu était à New York samedi, se dirigeant vers le Ritz Carlton pour s’enregistrer avant le gala du Met lundi. Bien sûr, c’est aussi la Fashion Week de New York – et, mon garçon, est-ce que KK a fait une déclaration avec sa tenue devant un béguin de papa et de photographes.

Vérifiez-le … Kim a enfilé du cuir noir du bout de son cuir chevelu jusqu’à la plante de ses pieds, qui comprenait un masque facial complet – avec des fermetures à glissière et un trou pour la queue de cheval au nord.

Elle portait également un trench-coat en cuir noir, un pantalon noir et des bottes noires pour… eh bien, botte. C’était toute une tenue – et elle avait tous les yeux rivés sur elle lorsqu’elle entra dans le bâtiment, ne s’arrêtant pas vraiment pour discuter avec qui que ce soit. Et, franchement, comment a-t-elle pu… elle était emballée !

Cela surpasse définitivement son autre style vestimentaire plus tôt cette semaine, lorsqu’elle est sortie pour un dîner d’anniversaire à Malibu dans un autre ensemble noir – avec une cape et des lunettes de soleil pour faire bonne mesure. Elle a le même schéma de couleurs ici … mais avec une légère torsion. Et elle semble maintenir les vibrations de «Matrix» aussi – peut-être aussi de «Pulp Fiction».

A noter également … c’est presque dans la même veine que Kanyeles récents masques complets de la tête … à la Événements d’écoute « Donda » et autres sorties, où le mec est complètement caché. On se demande si elle suit ses traces, du point de vue de la mode. Hum…

Quoi qu’il en soit, après un numéro époustouflant comme celui-ci … la pression est forte pour tout ce qu’elle pourrait faire basculer lundi pour le grand spectacle. Peux pas attendre de voir ça!