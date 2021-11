Kim Kardashian enfile une robe en cuir marron aux WSJ Innovator Awards à New York

Kim Kardashian était en train de s’éteindre à New York – où elle a reçu les honneurs pour être une entrepreneure pionnière … lors d’un événement où elle et son équipe ont également dû réfléchir sur leurs pieds.

KK était dans la Big Apple lundi pour les Innovator Awards 2021 du Wall Street Journal Magazine, qui l’honoraient – ​​entre autres – pour sa ligne SKIMS… sa sortie lors d’un snafu de la mode.

Sur le chemin du musée d’art moderne – où les festivités se sont déroulées – Kim a montré une robe en cuir moka qui couvrait sa silhouette sinueuse … une tenue qui fait en fait partie de sa prochaine ligne SKIMS avec Fendi.

Lire du contenu vidéo

@derekblasberg / Instagram

Elle avait l’air bien, bien sûr, mais on dirait qu’il y a eu un dysfonctionnement de la garde-robe alors qu’elle était assise à sa table. L’une de ses fermetures à glissière s’est défaite et a dû être reconnectée avec l’aimable autorisation de son designer, Kim Jones … et d’autres, comme Demi Moore, qui étaient sur place pour aider.

Une fois que Kim est montée sur le podium … elle a reconnu le hoquet, disant, Dieu merci, qu’elle portait des sous-vêtements SKIMS en dessous – sinon, cela aurait été un autre type de spectacle. Assez drôle – prouvant une fois de plus que Kim a des talents de comédien.

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

Elle a posé avec Demi, Lewis Hamilton et d’autres qui ont également reçu des prix ce soir-là – et en sortant, elle a signé des autographes pour les fans qui l’attendaient.

Il y avait aussi des pap sur la scène, mais il ne semble pas que trop de gens se posaient la seule question brûlante dans l’esprit de tout le monde … qu’est-ce qui se passe avec Pierre Davidson???

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Comme vous le savez bien… elle a été vue sortir avec Pete — plus un tas d’autres amis — à LA pendant le week-end, où ils faisaient des promenades et s’amusaient. Elle a également tenu la main de Pete à un moment donné et semblait être en partenariat avec lui pendant la plupart de leurs voyages en montagnes russes.

On nous a dit qu’ils n’étaient que des amis, mais le fait est qu’elle est maintenant de retour sur son territoire à New York. Ce n’est peut-être qu’une simple coïncidence pour ce qu’elle était là pour faire, mais c’est un timing intéressant, sans aucun doute.

