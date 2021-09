Kim Kardashian enfile une tenue en cuir intégrale pour marquer la Fashion Week de New York avant le gala du Met

Kim Kardashian est arrivée à New York avant le gala du Met de lundi soir, et la star de télé-réalité fait déjà des vagues avec ses choix de mode. La star de L’incroyable famille Kardashian est arrivée samedi au Ritz Carlton pour célébrer la Fashion Week en portant du cuir noir de la tête aux pieds, comprenant un trench-coat, des cuissardes et un masque qui lui couvrait la tête. Kardashian a partagé des photos de la tenue choquante sur son compte Instagram avec un simple emoji au couteau.

Ce n’est pas la première fois que Kardashian porte une tenue aussi peu conventionnelle ces derniers jours. Elle portait un body similaire lorsqu’elle a assisté à l’événement d’écoute du deuxième album de son ex-mari Kanye West au stade Mercedes-Benz d’Atlanta en août. À l’époque, Kardashian portait une tenue noire inspirée du bondage de Balenciaga, avec des bottes, un pantalon moulant, un haut à manches longues et un masque facial. West portait une tenue Balenciaga plus simple mais toujours coordonnée, avec un masque complet, tout en ajoutant un gilet pare-balles arborant Donda, le nom de son prochain album.

Après six ans de mariage, cependant, Kardashian a demandé le divorce de West le 19 février. Au cours de l’épisode du 3 juin de la série télé-réalité de la famille Kardashian, Kardashian a parlé des circonstances qui ont conduit à leur séparation.

“Honnêtement, je ne peux plus faire ça. Pourquoi suis-je toujours dans cet endroit où je suis coincé pendant des années? Genre, il va et passe à un état différent chaque année. Je dois être, genre, ensemble pour que je puisse élever les enfants. C’est un père incroyable, il a fait un travail incroyable », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard qu’elle pensait que West « méritait quelqu’un qui soutiendra chacun de ses mouvements et ira le suivre partout et déménager dans le Wyoming. Je peux ‘ Je ne peux pas. Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements, voyage avec lui et fait tout, et je ne peux pas. Je me sens comme un putain d’échec. C’est mon troisième putain de mariage. Ouais, j’ai l’impression un putain de perdant. Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureux. “

Malgré le divorce, Kardashian et West ont continué à faire front uni. Alors que West se prépare à la sortie de son 10e album studio, Donda, Kardashian a montré son soutien en assistant à ses nombreux événements d’écoute, prenant même la scène en robe de mariée pour une performance en août. Des sources ont déclaré à TMZ que bien que l’ancien couple procède au divorce, Kardashian et West sont “une famille pour toujours” et continueront à se soutenir mutuellement.