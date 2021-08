Kim Kardashian enlève son costume d’ailes avec de la dentelle blanche ! | .

Pour cette belle businesswoman, influenceuse et socialite mondain Montrer ses courbes n’a jamais été un problème pour elle, surtout lorsqu’il s’agit d’exhiber ses charmes, comme elle l’a fait il y a longtemps sur Instagram, car Kim Kardashian apparaissait comme un ange et dévoilait sa silhouette.

Kim Kardashian a partagé un single sur son Instagram officiel photo avec laquelle plus d’un de ses fans ont sûrement commencé à halluciner, car il portait deux minuscules intérieurs en dentelle noire et quelques bandes.

Ce n’était pas tout, je portais aussi une paire d’ailes blanches gigantesques qui atteignaient le sol, certains des adeptes de cette belle célébrité se sont immédiatement souvenus d’un célèbre défilé de mode lorsqu’ils ont vu ce look dragueur.

C’est précisément le défilé de El Secreto de Victoria qui s’est immédiatement identifié à cette tenue similaire que les mannequins professionnels portent habituellement comme portait cette belle célébrité.

À vrai dire, c’était son objectif, la sœur de Kendall Jenner Avec ses sœurs, elles avaient décidé cette année-là de se déguiser en anges de Victoria’s Secret, alors toutes Kim, Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie portaient des tenues similaires ainsi que leurs ailes, seulement que dans la publication de la femme d’affaires elle seule apparaît.

Elle-même l’a commenté dans sa description, elle a même demandé des idées à ses fans pour savoir de quoi ils s’habilleraient pour le prochain Halloween, évidemment ils cherchent toujours un moyen de montrer leurs courbes, c’est l’image qu’ils ont projetée pendant des années, la perfection de leur corps.

À plus d’une occasion, elles ont eu l’aide d’arrangements esthétiques pour améliorer leurs silhouettes, des sœurs, il y en a trois qui se sont démarquées à cet égard Kim, Khloé et Kylie, au fil des ans les améliorations ont été beaucoup plus notables qu’elles ne l’ont été. grâce aux aménagements esthétiques.

Il n’y aura pas d’épisode de KUWTK ici ce soir, mais l’épisode de la semaine prochaine montre notre tournage d’Halloween en tant que Victoria’s Secret Angels. Avez-vous des suggestions sur ce que mes sœurs et moi pouvons être cette année ? “, a écrit Kim Kardashian.

C’est le 14 avril 2019 qu’il a publié cette image, à ce jour elle compte 3 571 087 coeurs rouges comptant également avec 26,3 mille commentaires, beaucoup d’entre eux ne sont que des emojis assez graphiques, on dirait qu’ils déclarent leur amour.

Il y a ceux qui assurent que la popularité des Kardashian, y compris leurs deux sœurs cadettes nommées Jenner, était grâce à Kim, qui était celle qui a commencé avec la popularité de la famille malgré le fait qu’elles étaient déjà connues par son père Robert Kardashian. , un célèbre avocat.

Les scandales et les controverses font partie de la famille depuis environ 14 ans depuis que le nom de Kim Kardashian a commencé à être populaire et la date malgré le fait que certains scandales continuent dans sa famille ont un peu cessé depuis qu’elle et ses sœurs même sa mère réussi à se démarquer dans l’industrie et la mode, en tant que femmes d’affaires et mannequins.

Étonnamment, celle qui s’est le mieux adaptée à la célébrité et a su en profiter est Kylie Jenner, lorsqu’elle a commencé à changer d’apparence, beaucoup ont dit que son objectif était de prendre la place de Kim Kardashian, qui bien qu’elle l’ait dépassée. en nombre d’adeptes, le nom de sa sœur aînée continue d’être l’un des plus reconnus et admirés de l’industrie et des réseaux sociaux.