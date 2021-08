Kim Kardashian enlève son maillot de bain sur une photo, il le couvre à peine !

1/4

Pour une fille voluptueuse comme la femme d’affaires et socialite mondain Kim Kardashian couvrant ses charmes à certaines occasions n’est pas quelque chose d’aussi simple que cela puisse paraître, alors sur une photo qu’elle a partagée, elle est apparue avec ses charmes de l’extérieur, elle a enlevé son maillot de bain !

Faire soupirer des millions d’internautes est quelque chose de commun dans le clan Kardashian jenner, notamment sur les réseaux sociaux de Kim où il compte déjà plus de 247 millions de followers.

Kim Kardashian Elle a toujours été très consciente de ses entreprises, mais une fois séparée de Kanye West, la célèbre célébrité a été vue plus concentrée sur son entreprise ainsi que sur ses études de droit et surtout sur ses enfants.

Il y a 6 heures, il a partagé un nouveau contenu, qui commencera sûrement à faire monter la température de tous ceux qui le verront tout de suite.

C’est parce qu’elle lance à nouveau une nouvelle collection de parfums et comme il est plus qu’évident que la femme d’affaires elle-même est le modèle principal, comme elle y travaille depuis des années.

Cette nouvelle collection de parfums s’appelle “KKW Fragrance Essential Nudes”. elle se déshabille comme cela s’est produit dans la seconde photo.

Dans ses images, il semble faire référence au fait qu’il ne porte rien, cependant il a décidé de lui donner une tournure en apparaissant dans deux de ses photos avec ses vêtements mouillés et serrés au corps.

J’aime tout dans cette collection, des flacons nude élégants à chaque parfum unique”, a commenté Kim Kardashian.

La femme d’affaires et le mannequin assurent que les parfums sont spéciaux et qu’ils sont aussi des parfums exubérants ainsi que féminins, ils sont spéciaux et différents les uns des autres.

Comme il est d’usage dans les produits de la femme d’affaires, elle a précisé que cette ligne sera lancée jeudi à minuit, qui le souhaite pourra réserver son parfum à l’avance comme c’est généralement le cas pour chaque produit qu’elle lancera.

Sa publication séduisante et révélatrice compte déjà plus d’un million de likes et 6 636 commentaires où ses fans sont plus qu’enthousiasmés par cette nouvelle version, tout comme elle.