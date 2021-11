Kim Kardashian envoie des prières aux victimes et à Travis Scott à la suite de la tragédie d’Astroworld

Kim Kardashian s’exprime à la suite des événements tragiques survenus au festival de musique Astroworld de Travis Scott. Kardashian, qui est la sœur aînée de la petite amie de Scott, Kylie Jenner, a publié une déclaration sur Twitter au sujet de la tragédie. Elle a non seulement exprimé qu’elle avait le « cœur brisé » pour les personnes touchées, mais elle a également écrit que la famille Kardashian-Jenner pensait à Scott, qui, selon elle, était « dévasté » par ce qui s’était passé lors de son événement. Huit personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées lors du festival Astroworld de vendredi soir, qui s’est déroulé à Houston.

Kardashian a commencé par écrire qu’elle est « absolument navrée pour les vies qui ont été perdues et pour tous ceux qui ont été blessés à Astroworld ». Elle a poursuivi en écrivant que, comme beaucoup, sa famille est « sous le choc » de ce qui s’est passé. Dans un tweet ultérieur, Kardashian a écrit qu’elle et sa famille gardent les victimes dans leurs pensées pendant cette période difficile. Ils soutiennent également Scott, car la star de télé-réalité a écrit qu’il « se soucie tellement de ses fans et qu’il est vraiment dévasté ».

Absolument navré pour les vies qui ont été perdues et pour tous ceux qui ont été blessés à Astroworld. Comme vous tous, notre famille est sous le choc de la tragédie. – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9 novembre 2021

Nous gardons toutes les victimes, familles et proches touchés dans nos prières pour la guérison – ainsi que Travis qui, nous le savons, se soucie tellement de ses fans et est vraiment dévasté. ?? – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9 novembre 2021

La déclaration de Kardashian correspond à celle que Jenner a récemment partagée sur son propre compte de médias sociaux. Sa déclaration a commencé: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier [sic]. » Jenner a continué d’écrire qu’elle pensait à la « communauté de Houston » et à son partenaire à la lumière de la tragédie. Elle a également écrit que ni elle ni Scott ne savaient toute l’étendue de ce qui s’était passé. La jeune femme de 24 ans a ajouté que son petit ami n’aurait pas continué avec le spectacle s’il avait su ce qui se passait.

Une situation terrifiante a éclaté lors de l’émission Astroworld de Scott vendredi soir. Avant le début du concert, la foule a envahi la salle, entraînant des piétinements et d’autres blessures. Huit personnes sont décédées des suites des événements et des dizaines d’autres ont été hospitalisées. Comme Jenner et Kardashian, Scott a publié une déclaration sur les réseaux sociaux et a exprimé sa tristesse face à ce qui s’est passé.

« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir », a écrit le rappeur samedi. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et Soutenez les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse immédiate et leur soutien. »