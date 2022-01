Kim Kardashian envoie un message de soutien à Khloe Kardashian au milieu du drame de Tristan Thompson Maralee Nichols

Kim Kardashian montre son soutien à la petite soeur Khloé Kardashian après que Tristan Thompson a publié des excuses publiques pour son dernier scandale de paternité. La star de L’Incroyable Famille Kardashian a clairement indiqué que sa famille venait en premier mardi avec une publication Instagram d’un événement Sing 2 mettant en vedette Khloé, que l’on peut voir tenant dans ses bras sa fille de 3 ans, True, qu’elle partage avec Thompson.

Le message comprenait également trois des quatre enfants de Kim avec son ex-mari Kanye West – sa fille North, 8 ans, son fils Saint, 6 ans et Chicago, 3 ans – mais il semble que Psalm, son fils de 2 ans, soit resté à la maison depuis l’événement. Kim a sous-titré les douces photos de famille avec un simple symbole de l’infini, auquel Khloé a fait écho dans sa réponse à la publication. Les fans ont remarqué la subtile démonstration de soutien, avec une personne commentant: « Qui a besoin de Tristan à ce stade? » et un autre carillon en ce sens qu’ils étaient « Team Khloe !! »

Le message du fondateur de Skims intervient juste un jour après que le joueur des Sacramento Kings a annoncé publiquement sur Instagram qu’il est bien le père du fils de Maralee Nichols, né le 1er décembre après que Thompson et l’entraîneur de fitness se soient connectés le jour de son anniversaire en mars – quand Thompson était encore avec Khloé.

« Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes », a-t-il écrit sur son histoire Instagram le lundi 3 janvier. « Maintenant que la paternité a été établie, j’attends avec impatience élever notre fils. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en public et en privé.

Il a poursuivi avec un message direct pour Khloé, qui aurait annulé les choses avec le joueur de la NBA en juin mais a continué à coparentalité à ses côtés. « Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans », a-t-il écrit. « Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois. J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »

Le cofondateur de Good American a également trouvé le soutien de son ex-mari Lamar Odom après que les excuses de Thompson ont été rendues publiques. L’ancien athlète a commenté un article sur Facebook concernant le développement : « Je ne souhaite vraiment que le meilleur pour elle et j’espère que nous pourrons nous reconnecter et parler un jour en tant qu’amis. C’est une bonne personne et mérite le monde. »