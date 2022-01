Kim Kardashian est cool avec Kanye et Julia Fox, heureuse qu’elle soit fan

Kim Kardashiann’a pas de boeuf avec Kanye actrice de rencontres julia renard, et croit en fait que le fait que Julia soit une grande fan de la famille Kardashian pourrait être un bon signe des choses à venir en coparentalité avec Kanye.

Des sources proches de Kim nous disent qu’elle est heureuse de voir Kanye sourire à nouveau, et veut seulement le voir se retrouver avec une bonne personne – quelque chose qui appartient à Kanye de comprendre – et non à Kim de juger.

Lire du contenu vidéo

Fruits interdits avec Julia Fox et Niki Takesh

Comme vous le savez, Julia a déliré à propos de la famille Kardashian, se qualifiant de fan « Die-Hard » de « Keeping Up ».

Selon nos sources, aux yeux de Kim, le fait que Julia l’admire est une bonne chose – et si sa relation avec Ye continue de se développer et que Julia s’approche des enfants – cela facilitera la coparentalité si tout le monde s’entend.

On nous dit que Kim est complètement passée de sa relation amoureuse avec Kanye … et des ondes positives sont tout ce qu’elle veut pour son ex-mari.

Bien sûr, Kim s’est beaucoup amusée avec Pierre Davidson — plus récemment, ils étaient aux Bahamas avec des amis, et avant cela, ils se sont retrouvés à Palm Springs et ont apprécié des dîners privés à New York et LA

Pendant ce temps, Kanye et Julia ont fait tout le show. ils ont dîné chez Craig’s avec une ancienne star de la NFL Antonio Brown.