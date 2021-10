Kim Kardashian est en fête, sa fortune entre dans Forbes | PA

Le célèbre magazine Forbes a été chargé de calculer combien le fortune millionnaire par Kim Kardashian qui d’ailleurs porte de longues nappes car aujourd’hui elle a 41 ans.

Être une célèbre femme d’affaires américaine, mannequin et mondaine du nom de Kim Kardashian On le voit partout, surtout depuis le début de son émission de téléréalité KUWTK il y a 14 ans.

La sœur cadette de Kourtney Kardashian a été incluse dans la liste des milliardaires de Forbes, grâce à ses diverses entreprises et revenus de ses réseaux sociaux et autres, on pourrait aujourd’hui dire que Kim est milliardaire.

Ce 21 octobre, Kim Kardashian fête ses 41 ans, pour des millions la femme d’affaires née à Los Angeles en Californie aux États-Unis a tout sauf son mariage qui est apparemment sur le point de conclure son divorce.

Il semble que certaines questions sur la distribution des marchandises soient toujours en discussion, les rumeurs les plus récentes prétendent que Kim a acheté une partie du manoir qu’il a acheté à côté du rappeur Kanye ouest, père de ses quatre enfants.

Maintenant qu’elle possède une propriété de 60 millions de dollars, depuis que sa publication a été rendue publique, il semble que la femme d’affaires qui possède SKIMS et KKW Beauty ait travaillé l’idée de se concentrer davantage sur le travail, peut-être pour arrêter de penser à ses problèmes conjugaux.

Ce qui est sans aucun doute devenu un succès, puisque les bénéfices qu’il a réalisés lui ont ouvert les portes de l’un des magazines économiques et financiers les plus célèbres au monde où seules certaines personnalités peuvent apparaître.

Il est dit que Kim Kardashian Il a réussi à entrer dans le magazine où se retrouvent également sa sœur cadette Kylie Jenner et Rihanna grâce au fait qu’en seulement un an il a réussi à gagner 51 millions de dollars, c’est la première fois qu’il entre dans cette fameuse liste.

La fortune de Kim Kardashian s’élève désormais à un milliard de dollars, selon le célèbre magazine fondé en 1917 par BC Forbes, une liste impressionnante d’entrepreneurs et de personnalités qui se sont démarqués dans l’industrie est publiée chaque année.

Certaines des entreprises connues de la femme d’affaires avec sa marque de vêtements SKIMS, ainsi que sa ligne de beauté KKW Beauty, ont également une ligne de maquillage et de parfums, vous ne le saviez peut-être pas, mais elle a également des actions dans Netflix, Adidas, Disney et Amazon.