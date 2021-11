Kim Kardashian est glamour dans une station-service après le mariage de Paris Hilton

À un moment donné, Kim a été vue en train d’aider Paris à ajuster son voile brodé de fleurs jusqu’au sol, qui complétait sa robe Oscar de la Renta – juste l’un des nombreux modèles qu’elle portait !

« Kim a eu une douce conversation d’encouragement avec Paris et l’a aidée avec sa robe », a déclaré une source à E! News, qui a décrit la cérémonie comme « intime » avec la « famille et les amis les plus proches » du couple témoins de leur journée spéciale.

« J’ai enfin pu embrasser mon prince et commencer le bonheur dont je rêvais depuis que je suis petite fille », a écrit la mariée dans un article de blog le matin après qu’elle et Carter se soient mariés. « C’était un vrai mariage de conte de fées. »

« L’échange de nos vœux, puis nos « je fais » étaient définitivement un rêve. Je suis finalement devenue l’épouse du plus charmant des princes ! » elle a continué. « C’était le meilleur jour et nuit de ma vie. Si je pouvais tout refaire, je le ferais sans hésiter. J’étais incroyablement heureux d’être entouré de tant d’êtres chers et que tout le monde se rattrape, se lâche et fasse la fête. »