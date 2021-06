Kim Kardashian est impliquée dans une autre controverse sur TikTok SKIMS (et elle peut probablement remercier un éditeur)

Cette fois, une erreur de montage semble être le problème plutôt que le shapewear lui-même, mais il convient de souligner que ce n’est pas non plus la première controverse de montage pour le clan Kardashian. Les Kardashian adorent s’éditer et s’assurer que l’optique est parfaite sur les images qui se déroulent sur Internet, que ce soit pour des publicités ou pour des opportunités sociales personnelles. Il y a quelques mois à peine, Khloe Kardashian a même essayé de faire effacer une photo non éditée sur Internet, ce qui n’a fait que rendre la photo non éditée plus virale, mais je m’éloigne du sujet. Il y a tellement d’échecs de Kardashian Photoshop qu’il ne faut pas vraiment beaucoup d’efforts pour en trouver un.