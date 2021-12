Kim Kardashian est interpellée pour avoir gâché la fin de « Spider-Man: No Way Home »

Kim Kardashian n’est pas étrangère à la controverse, mais ce week-end, elle s’est attirée les foudres de l’un des groupes les plus dangereux en ligne : les fans du MCU. La star de télé-réalité a publié dimanche des spoilers majeurs pour Spider-Man: No Way Home sur son histoire Instagram, informant les fans de ce qui se passe dans le film loué. Ils ont répondu avec indignation sur les réseaux sociaux.

Juste avertissement : cet article contient les mêmes spoilers que les publications de Kardashian afin de transmettre l’indignation des fans. Kardashian a pris des photos de l’écran du cinéma où elle a vu le nouveau film Spider-Man et les a partagées avec le monde. Le fandom de MCU utilise souvent des balises spoiler pour discuter du film sans le gâcher pour personne d’autre, mais Kardashian n’a montré aucune telle considération. De nombreuses personnes ont déclaré que Kardashian avait gâté le film pour elles, qu’elles la suivaient ou non, car elle a une présence si massive sur les réseaux sociaux que ses publications sont parfois promues.

Points d’histoire mis à part, les fans étaient furieux contre Kardashian pour avoir gâché le film alors qu’ils essayaient de faire ce qu’il fallait pour les protéger, eux et leurs familles, de COVID-19. Beaucoup ont dit qu’ils n’avaient pas encore vu le film car il est exclusivement dans les cinémas et les taux d’infection dans leur région les rendent déconseillés d’aller au cinéma. Peu importe à quel point ils ont essayé de filtrer les spoilers de leurs flux, l’ombre en ligne de Kardashian est tout simplement trop grande pour rester à l’écart.

On ne sait pas encore quand Spider-Man: No Way Home sera disponible en streaming, mais ceux qui tiennent le coup mènent clairement une bataille difficile. Voici un aperçu de ce qu’ils avaient à dire sur Kardashian ce week-end.

Le poste incriminé

becquet NWH

imaginez couper le son de chaque mot pour qu’il existe sur twt uniquement pour être gâté par l’histoire de kim kardashian pic.twitter.com/irkp8z5CF8 – N ᱬ SAW NWH (@bettergiaw) 28 décembre 2021

Les fans ont partagé des captures d’écran du spoiler le plus flagrant de Kardashian: un cadre montrant les acteurs Tobey MacGuire et Andrew Garfield dans leurs vieux costumes de Spider-Man. Beaucoup s’étaient mis en quatre pour éviter que cet aspect du film ne leur soit gâché.

Dévastation

pas kim kardashian gâtant spider man sur son histoire😭

wtf so SICK pic.twitter.com/r0TLW8GSKe – lol (@seskarabooo) 28 décembre 2021

kim kardashian publie avec désinvolture spider man no way home spoilers sur son histoire pic.twitter.com/eNNncQ5GL6 – caterina (@catekomatsu) 28 décembre 2021

Les fans ont utilisé des mèmes pour transmettre leurs émotions pures à propos de ce spoiler inattendu. Beaucoup ont juré de ne plus acheter de produits Kardashian ou de ne plus regarder aucune de leurs émissions de téléréalité.

Projection Privée

se demandant comment elle a eu le film dans un home cinéma 👀 – Craig (@__CS11) 28 décembre 2021

lmaoo c’est ce que je dis – Craig (@__CS11) 28 décembre 2021

Alors que les fans discutaient de la sécurité d’aller voir Spider-Man par eux-mêmes, ils ont noté que Kardashian semblait l’avoir regardé lors d’un vernissage privé. Ils étaient extrêmement jaloux.

Assez long

Eh bien, je vois d’où tu viens, mais dans certains pays, les cinémas sont malheureusement fermés, j’étais l’un des rares chanceux à avoir réussi à voir le film 2 jours avant la fermeture du cinéma – De Bateman (@SevenC10215163) 28 décembre 2021

Certains fans se sont demandé si Kardashian était vraiment fautif ici, compte tenu de la durée de sortie du film. Beaucoup ont estimé que cela avait été assez long pour autoriser les spoilers sans étiquette d’avertissement.

Faux ventilateur

lmao peut-il même nommer ces 3 acteurs kim kardashian? je ne pense pas pic.twitter.com/TBlMINzfMJ — d || la pute de leyla (@antidizi) 28 décembre 2021

Les fans ont été encore plus insultés que l’histoire soit gâchée par Kardashian, en supposant qu’elle n’est pas une vraie fan inconditionnelle du MCU.

Bataille des Stans

Ce n’est pas Marvel qui s’en prend à Kim🙈 https://t.co/W2vaBRv8hO – Scream 5 sort le 15 janvier loves (@Golden_LIama) 28 décembre 2021

Les fans ont été amusés par l’idée de l’affrontement de deux communautés en ligne réputées actives : les fans de Kardashian et les fans de MCU.

« Il y a des gens qui meurent »

C’est l’occasion pour Kim de dire « Il y a des gens qui meurent » – Varali ᵂᴵᴳ (@VaraliHudson) 28 décembre 2021

Enfin, les fans comptaient sur Kardashian pour rebondir en relativisant ce faux pas. Jusqu’à présent, elle n’a pas commenté publiquement les spoilers.

