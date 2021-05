Kim Kardashian est poursuivi par sept anciens employés

Ses anciens employés l’accusent également de payer en retard, retenues d’impôt sans le consentement du gouvernement et de ne payez pas d’heures supplémentaires. Selon Page Six, l’un des anciens employés de 16 ans affirme que la star de la télé-réalité a obligé de travailler plus d’heures que celles approuvées par la loi pour son âge et un autre employé affirme que lorsqu’il l’a confrontée au sujet du paiement des impôts, c’était tiré immédiatement.

En réponse aux poursuites, le représentant de Kim a assuré que la star de la télé-réalité Cela n’a rien à voir avec les accusations. À sa place, blâmé l’entreprise extérieure qui a embauché, négocié et rémunéré les travailleurs.