Kim Kardashian et 15 vidéos où elle est apparue depuis 2007 | .

Le célèbre socialite mondain Kim Kardashian a eu l’opportunité d’apparaître dans différents films tout au long de sa carrière, ceci depuis qu’elle est devenue une célébrité célèbre et une personnalité des réseaux sociaux.

La popularité de Kim Kardashian a commencé en 2007 lorsqu’elle est apparue aux côtés de ses sœurs dans l’émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashian mieux connue sous le nom de KUWTK.

Le phénomène du clan Kardashian Jenner a connu une croissance exponentielle depuis le premier chapitre de celui-ci, notamment en raison des polémiques dans lesquelles ils sont apparus.

En particulier, l’ex-femme de Kanye West a été celle qui est apparue le plus dans différentes controverses, étant elle-même celle qui les a provoquées à certaines occasions.

Kim Kardashian Elle a commencé à être de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, ayant à ce jour plus de 257 millions de followers à ce jour, grâce à son succès en tant qu’influenceuse, elle a décidé de devenir entrepreneur.

Aujourd’hui, les entreprises qu’elle possède connaissent un grand succès comme elle, sa renommée l’a amenée à avoir l’opportunité de participer à certaines vidéos et films, parfois en tant qu’elle-même et d’autres en tant que personnage.

Découvrez les 15 films auxquels la femme d’affaires a participé depuis 2007, date à laquelle sa célébrité a commencé :

1

Kim Kardashian, superstar

Ce film était le premier à sortir où elle y jouait, c’était le filtrage d’une vidéo avec un de ses partenaires, on pourrait dire que c’est grâce à cela que sa popularité a commencé.

2

Merci pour Mmrs

Cette vidéo est sortie en 2007, elle fait partie de la chanson de Fall Out Boy, un groupe de rock de Chicago.

3

Danser avec les étoiles

Cette émission télévisée à laquelle participait la mondaine et la sœur aînée de Kendall Jenner a eu lieu en 2008, un an après le décollage de sa notoriété.

4

Film catastrophe

C’était le premier film dans lequel Kim Kardashian a participé en tant qu’actrice, son personnage s’appelait Lisa et il est sorti en 2008, c’est un film de comédie américain.

5

CSI : NY

En 2009, Kim est apparue dans cette série américaine lors du premier épisode, son personnage s’appelait Debbie Fallon.

6

Au fond de la vallée

C’était un autre film auquel cette beauté a participé en 2009 en tant que Summa Eve.

7

Comment j’ai rencontré ta mère

Lors du premier épisode de cette série à succès Kim Kardashian est apparue en 2009.

8

Au-delà de la pause

Dans cette série de 2009, la mondaine a également participé à 4 épisodes au total.

9

Drop dead diva

Dans cette célèbre série de 6 saisons Kim Kardashian a également participé en 2012.

dix

La tentation de Tyler Perry

Durant 4 épisodes, l’influenceur bien connu est apparu en 2013.

Onze

2 filles fauchées

Elle est de nouveau apparue dans un premier épisode étant elle-même en 2014.

12

Père américain!

Kim Kardashian est apparue dans cette célèbre série de dessins animés en tant qu’extraterrestre très dragueur en 2014.

13

Trentenaire $

Il s’agissait d’un clip dans lequel elle est apparue aux côtés de Fergie en 2016, participant également en tant qu’elle-même.

14

8 de l’océan

En 2018, il est apparu dans un caméo dans ce célèbre film aux côtés de personnages importants tels que Sandra Bullock et Rihanna.

quinze

Kim Kardashian West : le projet justice

Ce projet où il est apparu en tant que protagoniste a été lancé en 2020, où il a aidé des personnes qui étaient en prison.