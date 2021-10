Kim Kardashian et Chace Crawford rendent les internautes fous avec cette photo

Chace est apparu dans l’un des sketchs de Kim. La femme d’affaires et l’acteur de Gossip Girl ont fait une parodie d’un Spectacle de rencontres entre célibataires, et bien que son apparition n’ait été que de quelques secondes, l’a documenté sur Instagram.

Via le réseau social, Chace Crawford a partagé un album et la première photo a ses partisans de front. Sur l’image, il apparaît en train de poser avec Kim super souriante. Il porte un tailleur vin avec un t-shirt noir et elle porte une combinaison rose signée Balenciaga.

À propos de la légende du message, il a écrit: « » Le rose n’est pas seulement une couleur, c’est un mode de vie « , c’est ce que je pense avoir entendu Kim dire une fois. Merci de m’avoir invité à @nbcsnl avec @kimkardashian. «