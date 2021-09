Kim Kardashian et d’autres membres de la famille réagissent à la révélation de la grossesse de Kylie

Kylie Jenner confirme le bébé n°2 dans une vidéo touchante

Kylie JennerLes membres de sa famille ne pourraient pas être plus heureux qu’elle soit enceinte d’un autre petit.

Après l’annonce officielle de l’alun de L’incroyable famille Kardashian sur Instagram le mardi 7 septembre. 7 qu’elle et Travis Scott attendent leur deuxième enfant, plusieurs de ses proches se sont rendus dans sa section commentaires pour partager leur soutien et leur enthousiasme.

Kim Kardashian a écrit: “Pleurer !!!!” et a ajouté trois emojis coeur. Kourtney kardashian posté, “Pleurer c’est si beau ma soeur ange bénie [heart emoji]. “Et Khloe kardashian simplement partagé, “Awwwww”, avec un tas d’émojis de visage suppliant.

En outre, Kendall Jenner a répondu, “je ne peux pas le gérer [tired face, face with hearts and heart emojis]. ” Pendant ce temps, matriarche Kris Jenner a commenté: “Pleurer encore une fois [heart eyes, heart and prayer hands emojis] quelle bénédiction spéciale et incroyable et quel cadeau Dieu vous a donné !!!! “

Cela a suivi Kylie partageant des images d’elle-même et Travis semblant ravies d’accueillir un nouveau bébé, avec le premier enfant du couple Stormi Webster, 3, également impliqués dans l’excitation.