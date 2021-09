Kim Kardashian et Gwyneth Paltrow se disputent le sommeil le plus long

Apparemment, Gwyneth n’a jamais atteint le score de Kim, car dans une autre histoire, elle a répondu “comment est-ce possible?”, Voyant que Kardashian dort jusqu’à neuf heures et a un score presque parfait dans l’application Oura Ring. Pendant des années, l’actrice d’Iron Man a parlé de sommeil propre comme formule pour passer une bonne nuit de sommeil et, par conséquent, rester jeune.

Qu’est-ce qu’un sommeil propre ?

Kaia Gerber (Instagram @kaiagerber)

Consiste en arrêtez de boire du café et de l’alcool après 14 heures. parce que le regain d’énergie qu’ils vous donnent n’est pas de courte durée, mais dure jusqu’à 10 heures dans le corps. Donc, pour éviter d’être avec votre téléphone portable au lit en train d’essayer de dormir, arrêtez de consommer de la caféine 10 heures avant de vous coucher. Une autre clé est de dîner aliments qui contiennent un acide aminé appelé tryptophane comme il a un effet sédatif et anti-âge, il libère de la sérotonine dans l’organisme. Vous le trouvez dans les graines d’avocat, de noix, de citrouille, de sésame et de tournesol, dans la laitue, le poulet et la dinde.

Tout cela facilite la digestion et favorise un repos profond. Pour maximiser la digestion légère, idéalement, vous devriez dîner deux heures avant d’aller dormir. Une autre étape est de dormir dans des vêtements légers et surtout, de laisser le gadgets électroniques une heure avant le coucher. Mieux vaut lire un magazine ou un livre.