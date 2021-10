Kim Kardashian et Kanye ne se réconcilieront probablement pas, elle possède désormais la maison familiale

Kim Kardashian et Kanye West sont bien plus avancés dans leur procédure de divorce que nous ne le pensions, car leur bien le plus précieux est déjà signé, scellé et livré à Kim au prix de 20 millions de dollars.

Selon des documents juridiques – obtenus par TMZ – Kim est désormais l’unique propriétaire du domaine de Hidden Hills … Kanye a cédé ses droits sur la propriété et le transfert a été enregistré auprès du comté de LA le 28 septembre.

C’est vraiment important, car il y a eu des rumeurs, Kim et Kanye ont essayé de sauver leur mariage. Si tel était le cas, il est douteux que d’énormes actifs comme la maison familiale soient officiellement transférés. Ce qui se passerait normalement, c’est qu’ils concluraient un accord pour transférer diverses propriétés, mais ils n’appuieraient pas sur la gâchette avant de savoir que le divorce serait prononcé.

C’est un signal criant qu’il n’y aura pas de réconciliation. Le divorce avance à grands pas. En échange de devenir l’unique propriétaire du domaine de Hidden Hills, Kim a payé 20 millions de dollars à Kanye – c’est ce qu’on appelle le « rachat ». Le fait est que … Kim s’en est bien sortie, car c’est le prix qu’ils ont payé en 2014, avant que Kanye ne rase littéralement la maison et la reconstruise, et elle vaut maintenant environ 60 millions de dollars.

La maison est un chef-d’œuvre, Kanye a travaillé avec des architectes et des designers du monde entier pour la finir… avec un terrain de basket, une salle de sport indépendante, une immense piscine… et 2 cuisines !

Kim et les enfants sont restés à la maison depuis février, date à laquelle elle a demandé le divorce, et nos sources disent que la maison est la partie la plus importante du règlement de la propriété pour Kim.

Alors, la question… quel était le deal avec Kim et Kanye traîner, Kim assistant aux différentes « Donda » écouter des événements de fête, Kanye se pointer pour « SNL », et ainsi de suite ? Eh bien, qu’ils aient essayé de trouver une solution, il semble que ce soit dans le rétroviseur parce que le divorce est dévaler les pistes.