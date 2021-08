Kim Kardashian et Kanye West ne divorcent plus ! Le couple travaille en privé sur leur relation. Voir? CIRQUE !

TMZ rapporte que le divorce entre Kim et Kanye n’est plus… ne le sera plus. Le fait que Kim soit apparue habillée en mariée fantôme dans l’émission WHERE de Kanye West signifiait quelque chose, vous savez, ce n’était pas pour le spectacle (Bahahahaha, bien sûr!) Ils disent que dans les coulisses, les choses se sont considérablement améliorées pour l’ancien couple. En fait, ils sont même devenus incontrôlables et tout.

Des sources ont dit que il y a une chance que Kim et Kanye se réconcilient et se remettent ensemble. Ils ont passé beaucoup de temps en privé et “travailler à reconstruire les bases de leur relation”.

Mais lisez ceci, le site Web vient et publie cela selon “ses sources” (car il doit être que ceux qui ont dit ce qui précède ne le sont pas) Le divorce de Kim et Kanye est toujours en cours (juste au cas où quelqu’un viendrait nier qu’il n’est plus divorcé), mais “Kim peut demander de rejeter le divorce.” OMG!

Ils disent donc qu'”il y a beaucoup d’histoire et d’amour entre ces deux-là, et de nombreux points de désaccord qui doivent être résolus”. Bien sûr, “Kim et Kanye veulent le meilleur pour leurs enfants, et s’ils peuvent résoudre leurs problèmes, c’est mieux pour toute la famille” – c’est ce que dit le média.

Des sources ont déclaré que l’objectif principal de Kim et Kanye était de maintenir une base solide et saine d’amour et de soutien pour leurs quatre enfants, et Kim les a emmenés aux 3 spectacles du nouvel album de Kanye DONDA le prouve. VRAIMENT? D’accord.

Oh, et avant que nous ayons terminé, après OBVIOUSMENT tombé sur Kanye pour avoir Marilyn Manson sur la scène de DONDA, People a publié un rapport disant que “Kim Kardashian ne savait pas que Marilyn Manson serait à l’événement de Donda”. IL POSSÈDE! Soi-disant, MM “est apparu de manière inattendue”. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Manson fait face à plusieurs poursuites pour agression sexuelle et a été accusé par plus de 15 femmes d’agression sexuelle, allégations qu’il a niées. Marilyn n’a pas chanté lors de l’événement Ye, mais selon un porte-parole a déclaré à People, sa voix apparaît sur le disque. Kanye a également été critiqué pour avoir présenté DaBaby.

Mais selon TMZ, Kim Kardashian et Kanye West ne divorcent plus ! OMG! Choc!

