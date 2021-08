Kim Kardashian et Kanye West recréent leur mariage et sont à la mode | INSTAGRAM

Tout s’est passé dans un événement qui Kanye ouest organisé en Chicago pour présenter un groupe de fans à votre nouvel album “Donda”, à ce moment-là, nous avons pu apprécier comment Kim Kardashian est apparue sur scène avec un robe élégante de la mariée de Conception Balenciaga, pour recréer votre mariage avec le célèbre.

Beaucoup se sont demandé s’il s’agissait vraiment de Kim, puisqu’il portait un voile qui ne nous a pas permis d’observer clairement son visage, cependant, des sources proches de E! Entertainment assure que si c’était elle, tout cela semble également indiquer que Kim Kardashian coopère parfaitement avec lui concernant son divorce et son relation amoureuse courant.

Cet événement a pris beaucoup de leurs fans par surprise car même s’ils étaient en présentant les disque et après avoir rencontré Kanye West et ses folies, personne ne s’attendait à ce que cela se produise, encore moins de pouvoir voir, qui Kardashian une fois de plus dans un robe de mariée.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kim Kardashian s’exhibe triple en maillot de bain lilas

C’est ainsi que les médias de divertissement ont rapporté que le musicien et la femme d’affaires partageaient cette scène pendant que la chanson “No Child Left Behind” jouait.

Comme toujours, elle était complètement belle, marchant lentement et s’approchant de la chanteuse qui quelques minutes plus tard s’est immolée comme elle l’avait prévu et surprenant toutes les personnes présentes, visiblement sans repartir avec la moindre égratignure.

Malgré le fait que cette simulation de leur mariage semble que certaines sources se réconcilient, ils assurent que ce n’est pas le cas, qu’ils ne font que se soutenir et profiter de leur renommée pour continuer à être une tendance et ils ont réussi.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, on ne peut pas nier qu’ils pourraient se donner une seconde chance bien que certains initiés considèrent que cela pourrait rendre service à Kim, puisque Kanye l’a également aidé à apparaître dans l’émission de télé-réalité de Keeping with the Kardashians.

Il se pourrait que Kim Kardashian et Kanye West deviennent les divorcés les plus amis et les plus aimés du monde du divertissement, ce qui peut arriver car il ne semble pas qu’ils reviendront en mode romantique, mais s’ils maintiennent une stabilité en popularité et en termes de vos enfants sont environ.