Kim Kardashian et Kanye West rendent hommage à Virgil Abloh lors du dernier défilé LV

Son dernier spectacle a rendu hommage à sa vie et à son travail (Photo: .)

La dernière collection du designer Virgil Abloh pour Louis Vuitton a été présentée ce soir pour lui rendre hommage après sa mort, et de nombreux visages célèbres sont venus lui rendre hommage.

Kim Kardashian, Kanye West et leur fille North ont rejoint Quavo, Pharrell, Gunna, Lil Baby, 21 Savage et Joe Jonas.

Kid Cudi, qui était un ami proche du créateur, a également défilé en tant que mannequin.

L’émission de Miami s’est ouverte avec des mots puissants d’Abloh sur la façon dont il voulait encourager les adultes à créer comme des enfants.

La collection printemps-été 2022 a ensuite rendu hommage à sa créativité et à son individualité, alors qu’une multitude de pièces captivantes ont défilé sur la piste.

Les patrons de LV ont nommé l’émission « Virgil était ici » en sa mémoire, qu’ils ont écrite à l’écran alors que l’événement était diffusé en direct pour les fans du monde entier.

L’émission s’est terminée par la voix du défunt créateur en disant: « La vie est si courte que vous ne pouvez pas perdre une journée à vous abonner à ce que quelqu’un pense que vous pouvez faire par rapport à ce que vous pouvez faire. »

Un superbe spectacle de lumière et des feux d’artifice ont suivi.

Les utilisateurs de Twitter ont partagé sa tristesse en tweetant avec l’émission, qui a été regardée par 17 000 personnes sur YouTube uniquement.

Les admirateurs ont décrit Abloh comme «un génie» et ont qualifié le spectacle de «beau» alors qu’ils versaient des larmes en réfléchissant à son héritage.

Le créateur est décédé après une bataille contre le cancer, à l’âge de 41 ans (Photo: ./.)

Le directeur créatif de LV et fondateur d’Off-White est décédé le 28 novembre à l’âge de 41 ans, après une bataille de deux ans contre le cancer.

Ses proches ont confirmé la nouvelle dans une publication émouvante sur Instagram, écrivant qu’il » avait vaillamment combattu une forme rare et agressive de cancer, l’angiosarcome cardiaque « , qu’il a choisi de » endurer en privé « .

Ils ont déclaré qu’Abloh était « guidé par son dévouement à son métier et sa mission d’ouvrir des portes aux autres et de créer des voies pour une plus grande égalité dans l’art et le design ».

Michael Burke, PDG et président, a déclaré dans un communiqué que la marque souhaitait « continuer son héritage », « selon ses souhaits ».

Il a ajouté qu’il avait appris le décès d’Abloh avec « une profonde tristesse », le qualifiant de « l’un des meilleurs communicateurs culturels de notre époque ».



