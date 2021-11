Kim Kardashian et Kanye West se réconcilient ? ensemble en photo

Kim Kardashian et Kanye West semblent s’embrasser sur une nouvelle photo | PA

Le rappeur Kanye West insiste pour ne pas laisser partir sa célèbre épouse Kim Kardashian, cela a été mentionné dans des interviews et ils sont récemment apparus ensemble dans un Nouvelle photo pendant qu’il lui donnait un baiser, une nouvelle qui en a surpris plusieurs.

Au début de l’année, il a été révélé que le célèbre couple composé de la célèbre mondaine et femme d’affaires américaine Kim Kardashian et Kanye West Il s’était séparé et qu’elle avait demandé le divorce, qui est devenu l’un des plus commentés par les célébrités et les internautes.

Ce n’est que lorsque des rumeurs sur une nouvelle histoire d’amour avec la sœur aînée de Kendall Jenner ont commencé à faire surface que le rappeur et père de ses quatre enfants a commencé à réagir au désir de retourner auprès de sa femme.

Bien que le couple se soit séparé et avec la procédure de divorce à partir du moment où ils ont chacun commencé à vivre dans des endroits différents, il semble que leur relation était plutôt bonne, d’autant plus qu’on les a vus vivre ensemble.

Même Kim Kardashian est apparue dans la présentation par Donda du nouvel album de Kanye, il semble que les deux s’entendent le mieux, après 6 ans ensemble en couple et parents de 4 enfants ils ont appris à avoir une très bonne coexistence malgré la distance.

West a récemment partagé une nouvelle photo de lui et Kim dans ses stories. embrasser très affectueux sur les lèvres, malgré le fait que l’image soit nouvelle, elle a sûrement été prise quand ils étaient encore en couple, peut-être voulait-il revivre de bons souvenirs et lui faire savoir qu’il l’aime toujours.

La photo est prise en noir et blanc, les deux portent des vêtements confortables et il semble qu’ils soient dans une sorte d’endroit désertique, ce serait sûrement l’endroit qui a été utilisé pour enregistrer la vidéo officielle de Fermé le dimanche, où leurs enfants aussi apparaître.

Kanye West est déterminé à récupérer sa femme, qui par certaines procédures n’a pas pu finaliser votre divorce, il assure qu’il doit être proche de Kim Kardashian car c’est la volonté de Dieu, comme vous l’avez mentionné.

Pour le moment, la femme d’affaires est contente de ce qui semble être son nouveau partenaire Pete Davidson, elle n’a donc fait aucun commentaire sur les récentes déclarations faites par l’interprète de « Praised God », la chanson la plus populaire de son nouvel album.