Kim Kardashian et Kanye West se retrouvent pour déjeuner à Malibu

Kanye ouest suit les Kardashian, en particulier ex Kim Kardashian.

Vendredi 20 août, les ex sont sortis pour manger un morceau à Malibu. L’ancien couple a été repéré par des photographes alors qu’ils se dirigeaient vers un restaurant local sans leurs enfants.

La sortie de Kim et Kanye n’est qu’un autre signe qu’ils passent en douceur de mari et femme à coparents.

Il y a quelques mois, des sources ont déclaré que leur relation était tendue, mais le 6 août, une source a exclusivement dit à E! News que le couple avait établi une “vraie amitié” alors qu’ils commençaient à “communiquer de plus en plus”.

“Kim veut que les enfants restent connectés à Kanye et y arrivera”, a expliqué l’initié à l’époque. “C’est très important pour elle qu’elle ait une saine relation de coparentalité avec Kanye et que les enfants aient des relations solides avec leurs deux parents … C’est une priorité absolue pour Kim et elle fait tout ce qu’elle peut.”