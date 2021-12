Kim Kardashian et Kanye West se réunissent au milieu du divorce pour le dernier défilé de mode Louis Vuitton de Virgil Abloh

Kim Kardashian et Kanye West se sont réunis mardi au milieu de leur divorce pour célébrer la vie de leur ami proche et créateur de mode Virgil Abloh, décédé dimanche à seulement 41 ans après une bataille de deux ans contre un type rare de cancer appelé angiosarcome cardiaque. Kardashian et West ont été vus assis au premier rang avec leur fille de 8 ans North lors de la présentation posthume d’Abloh pour Louis Vuitton, et la star de L’incroyable famille Kardashian a partagé des moments de l’émission sur son histoire Instagram.

La célébration de l’héritage d’Abloh était la première fois que les époux séparés ont été vus ensemble en public depuis que Kardashian a commencé à sortir avec le comédien de Saturday Night Live Pete Davidson et West a lancé un appel public à Thanksgiving pour réunir sa famille. Kardashian et West partagent trois enfants en plus de North – leur fille Chicago, 3 ans, et leurs fils Saint, 5 ans, et Psaume, 2 ans. Kardashian a demandé le divorce en février, mais les deux ex ont continué à être coparents.

Kardashian et West étaient amis de longue date avec Abloh, et le fondateur de KKW Beauty s’est rendu sur Instagram avec un hommage émouvant après son décès. « Dieu ne fait pas d’erreurs. Je le sais mais je ne peux toujours pas m’empêcher de demander pourquoi. Pourquoi Virgile ?! Pourquoi lui si tôt ? c’est simplement difficile de comprendre pourquoi. J’ai du mal à comprendre pourquoi tant d’âmes pures ont été enlevé si tôt », a-t-elle écrit mardi.

« Virgil- tu as toujours été si doux, gentil et calme », ​​a-t-elle poursuivi. « Vous avez en quelque sorte pris du temps pour tout le monde. Nous avons aussi souvent parlé de votre super pouvoir de calme. Vous avez toujours donné tellement de vous-même au monde parce que vous vouliez qu’il soit doper. Celui-ci est difficile à traiter. Je ne peux même pas croire que je j’écris ceci… Tu nous manqueras tellement Virgile et nous t’aimerons tellement. »

West, quant à lui, a dédié son service du dimanche à son ami, livrant une version émotionnelle du single « Easy on Me » d’Adele avec des paroles modifiées. « Je sais que ton amour coule comme une rivière, et je pourrais m’y laver pour toujours », a chanté la chorale. « Je sais qu’il y a de l’espoir dans ces eaux, mais je ne peux pas me résoudre à nager quand je me noie dans mon péché. » Dans le refrain, les paroles ont une fois de plus changé en : » Vas-y doucement, père. Je suis toujours ton enfant, et j’ai besoin d’une chance de sentir ton amour autour de moi. «