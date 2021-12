Kim Kardashian et Kanye West se réunissent pour assister à Virgil Abloh Hommage

Elle a poursuivi: « Virgile – tu as toujours été si doux, gentil et calme. Tu as en quelque sorte pris du temps pour tout le monde. Nous avons aussi souvent parlé de ta superpuissance du calme. Tu as toujours donné tellement de toi au monde parce que tu voulais qu’il soit doper . Celui-ci est difficile à traiter. Je n’arrive même pas à croire que j’écris ceci… Tu nous manqueras tellement Virgile et nous t’aimerons tellement. «

Les retrouvailles de Kim et Ye surviennent moins d’une semaine après qu’il a déclaré qu’il essayait de restaurer sa famille.

« Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je reconstitue ma famille et comment je guéris la douleur que j’ai causée », a déclaré le rappeur dans une prière de Thanksgiving publiée sur Instagram le 26 novembre. « Je prends la responsabilité de mes actions . Nouveau mot d’alerte : mauvaises actions. La seule chose que tous mes succès et échecs ont en commun, c’est moi. »

Quelques jours plus tôt, il a déclaré : « Ce matin, je me suis senti tellement béni de me réveiller, de m’entraîner et de pouvoir conduire jusqu’à ma maison et voir ma femme et mes enfants. C’est vrai. J’ai dit ma femme et mes enfants, et je veux à tous de prier pour ma famille. »