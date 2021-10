Kim Kardashian et Kanye West se réunissent pour un dîner entre amis à Malibu

in

Kim Kardashian et Kanye West étaient redevenus Kimye… au moins pour une nuit.

Kim et ‘Ye se sont retrouvés jeudi soir pour un dîner au Nobu à Malibu. Ils n’étaient pas là seuls. Ils sont rejoints par la copine de Kim et CMO de SKIMS, Tracy Romulus, et son mari producteur de musique lauréat d’un Grammy, Ray Romulus.

Alors qu’elle n’essayait pas de garder un low-pro, Kim avait toujours l’air un peu mystérieux dans sa tenue Balenciaga … un catsuit ganté violet et un long manteau en cuir marron. Et, CELA a Ye écrit partout.

On nous dit que malgré l’apparence des choses (dîner romantique à Nobu ?!?), les choses restent le statu quo – ils sont toujours en bons termes et essaient de comprendre leur relation.

Comme nous l’avons signalé … Le divorce de Kim et Kanye n’est plus une affaire conclue. Les choses avaient été améliorer considérablement Dans les coulisses. Tellement bien, en fait, nos sources disent qu’il est possible que Kim retire le demande de divorce. Pour l’instant le divorce semble au point mort… ainsi disent nos sources.