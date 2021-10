Kim Kardashian et Kanye West se sont transformés en “Simpsons” pour le spectacle Balenciaga

in

Kim Kardashian, Kanye West et Justin Bieber a reçu le traitement “Les Simpsons” pour le spectacle Balenciaga de cette année … avec le dessin animé clouant certains des looks emblématiques des célébrités.

L’émission d’animation FOX s’est associée à la puissance de la mode pour livrer un épisode spécial de 10 minutes pour la Fashion Week de Paris samedi … qui mettait même en vedette Homer et Marge Simpson portant leurs propres tenues Balenciaga.

L’épisode se moque de la culture de la mode française … avec des créateurs qui tirent des cigarettes, mangent des escargots – ce qui plaît à Homer – et des prix de vêtements insensés.

Au cours d’une scène, Homer a défilé dans une veste de style Kanye tandis que des versions de dessins animés de Anna Wintour, Kim, Kanye et Justin Bieber – qui avait sa propre campagne Balenciaga cette année – étaient assis au premier rang.

Alors que Kim et Kanye n’ont pas assisté à l’avant-première de l’épisode à Paris, Kim ne porte en effet que du Balenciaga depuis quelques semaines. Sa “robe de mariée” à l’événement “Donda” de Kanye était Balenciaga, elle l’a porté à Le gala du Met de la tête aux pieds et l’a même porté lors d’une récente soirée double rendez-vous avec Kanye et ses amis à NOBU.

Le week-end prochain, Kim animera “Saturday Night Live” … nous pensons que Balenciaga sera à l’avant-plan.