Kim Kardashian et Kendall Jenner rompent le silence sur la tragédie d’Astroworld

Kim Kardashian et Kendall Jenner rompent leur silence sur la tragédie survenue au festival Astroworld.

Le lundi 8 novembre, les anciens de L’incroyable famille Kardashian ont publié une brève déclaration dans leurs histoires Instagram respectives reconnaissant les événements tragiques qui se sont déroulés à Travis Scottfestival de musique.

« Absolument navré pour les vies qui ont été perdues et pour tous ceux qui ont été blessés en tant qu’Astroworld », a écrit Kim sur ses profils de réseaux sociaux. « Comme vous tous, notre famille est sous le choc de la tragédie. Nous gardons toutes les victimes, familles et amours touchés dans nos prières pour la guérison – ainsi que Travis qui, nous le savons, se soucie tellement de ses fans et est vraiment dévasté. »

Kendall, qui a assisté au concert avec sa sœur enceinte Kylie Jenner, a déclaré dans un communiqué séparé qu’elle est « toujours à court de mots » sur ce qui s’est passé le vendredi 5 novembre.

« Je suis vraiment brisé pour les familles qui ont perdu des êtres chers et mes prières vont à toutes les personnes impliquées », a déclaré le mannequin de 26 ans. « J’envoie à tous ceux qui ont été touchés tout mon amour et je leur souhaite de la force pendant cette période incroyablement dévastatrice et sensible. »

Khloe kardashian et Kris Jenner a ensuite partagé la déclaration de Kim sur leurs propres profils de médias sociaux.