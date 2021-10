Kim Kardashian et Kylie Jenner partagent les premières photos de la bague de fiançailles de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian porte un bling impressionnant après ses fiançailles avec Travis Barker. Après que le couple a annoncé dimanche qu’ils étaient sur le point de passer « pour toujours » ensemble après que Barker ait posé la question, deux des sœurs de la star de L’incroyable famille Kardashian, Kim Kardashian et Kylie Jenner, ont donné aux fans un premier aperçu de la superbe bague de fiançailles de Kourtney avec un quelques premières photos.

Quelques minutes seulement après que Kardashian et Barker ont partagé la nouvelle passionnante de leurs fiançailles, Kim a offert ses félicitations avec une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrant le couple nouvellement fiancé s’embrassant. Capturée lors d’un dîner de fiançailles intime, la fondatrice de SKIMS a accordé une attention particulière à la bague que sa sœur porte maintenant en zoomant sur son annulaire, qui porte maintenant ce qui semble être un diamant ovale serti sur une bande de diamants. Elle a sous-titré le clip, « KRAVIS FOREVER ». La sœur cadette de Kardashian s’est également amusée, partageant une photo qui a été recadrée pour mettre en valeur la bague de fiançailles sur son histoire Instagram. Vous pouvez voir cette photo en cliquant ici.

KRAVIS POUR TOUJOURS @kourtneykardash @travisbarker pic.twitter.com/gymsssnMFr – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 18 octobre 2021

Kardashian et Travis ont fait le grand pas dans leur relation dimanche. Selon une source qui a parlé à Entertainment Tonight, Barker a proposé au coucher du soleil sur une plage de Montecito. La source a révélé que Barker « a emmené Kourtney dans une zone de la plage qui avait des bougies et des roses rouges en forme de cœur. C’était très romantique et le couple est aux anges. » Plusieurs membres de la famille auraient été sur les lieux lorsque Barker est tombé à genoux et Kardashian a dit « oui ». Le couple a ensuite confirmé les fiançailles sur les réseaux sociaux, Kardashian partageant une galerie d’images de la proposition romantique.

Après les fiançailles, Kardashian et Barker ont célébré l’étape de la relation avec la famille lors d’un dîner de célébration. La fille de Barker, Alabama Barker, âgée de 15 ans, qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler, a partagé des photos de l’événement sur son histoire Instagram, montrant une table décorée de roses rouges. Elle a également partagé une image de la bague de fiançailles en écrivant : « Tellement heureux pour vous les gars. Je vous aime tous les deux ! »

Après avoir déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2018 et à nouveau en 2019, une source a confirmé à PEOPLE en janvier de cette année que Kardashian et Barker sortaient ensemble. Le couple est devenu officiel sur Instagram en février, déclenchant plus tard des rumeurs de fiançailles en juillet. Barker était auparavant marié à Moakler, avec qui il partage également sa belle-fille Atiana et son fils Landon, de 2004 à 2008. Kardashian, quant à lui, partage Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans, avec son ex-petit ami Scott Disick.