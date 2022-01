Kim Kardashian et North West dévoilent des tenues stylées

Kim Kardashian et sa fille North montrent des tenues élégantes | Instagram

L’une des femmes d’affaires et influenceuses majeures de l’industrie et des réseaux sociaux est sans aucun doute Kim Kardashian qui aux côtés de sa fille aînée Nord Ouest Elles sont apparues vêtues de tenues impeccables, des plus coquettes et surtout confortables aussi bien qu’élégantes.

La sœur aînée de Khloé Kardashian a l’habitude sur son compte Instagram officiel comme toute autre personne et fière maman, de montrer ses enfants à chaque occasion.

Bien que dans son cas le plus particulier de Kim Kardashian Il le fait pratiquement lorsqu’il s’agit d’une date ou d’un événement très spécial, puisque son compte Instagram officiel l’utilise également pour promouvoir ses produits.

Cela peut vous intéresser : Les Kardashian annoncent une nouvelle série exclusive pour Disney +

Étant le génie du marketing, la femme d’affaires et ses sœurs ont commencé à promouvoir davantage leurs produits et services de leurs entreprises via Instagram, ce qui a parfaitement fonctionné pour elles et même d’autres personnalités de l’émission ont déjà fait de même.

Kim Kardashian passe le plus de temps possible avec ses enfants | Instagram kimkardashian

Malgré le fait que la propriétaire de SKIMS ait constamment été impliquée dans certaines polémiques causées par sa vie personnelle, comme le divorce avec Kanye West, elle continue de voler des caméras et d’éblouir des millions d’internautes.

Apparemment, la mère et la fille ont assisté à un événement spectaculaire, elles ont donc décidé d’aller un peu combinées avec leurs tenues, même si elles ne portaient pas les mêmes tenues, la combinaison de couleurs était quelque peu similaire, avec un style monochrome qui les caractérisait, les deux portaient tenues élégantes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

North West portait un t-shirt surdimensionné qui tombait juste en dessous de ses hanches, une paire de shorts en coton, des collants apparemment colorés, des bottes de sol et de longues tresses, ainsi qu’un sac de créateur.

Quant à sa mère, la célèbre mondaine et femme d’affaires Kim KardashianIl portait également un look sombre composé d’un pantalon gris, d’un haut noir et d’un gilet qui semblait être en caoutchouc mousse à cause de son renflement et également en noir.

Il y a 10 heures, il a partagé le contenu sur Instagram tellement aimé par ses fans qu’il a plus de 3 millions de cœurs rouges, il semble qu’ils réagissent davantage lorsqu’il s’agit de publications où leurs enfants sont impliqués.

En plus de se concentrer sur ses entreprises, la propriétaire de KKW Beauty a consacré plus de temps à ses enfants, signe de son grand amour pour eux, comme le ferait toute mère fière et aimante.